V narasli reki našli novega utopljenca

Včeraj ob 21.09 so v Ivanji vasi, občina Mirna Peč, v narasli reki Temenici našli utopljenca. Gasilci PGD Mirna Peč so pomagali reševalcem NMP Novo mesto pri prenosu trupla do reševalnega vozila, sporoča Uprava RS za zaščito in reševanje. Na pojasnilo policije, ali gre za smrt, povezano z nedavnimi vremenskimi ujmami, še čakamo.

Obilno deževje in poplave so že terjale več življenj

V soboto so na obrežju Save na območju Tomačevega v Ljubljani nekaj sto metrov od bivališča, ki ga je imel na obrežju reke, našli mrtvega moškega . Po prvih podatkih bi bila smrt lahko posledica poplav.