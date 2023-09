Kakšna smola ob obisku hrvaškega ministra v Sloveniji: med snemanjem je padel z mosta (VIDEO)

V Lačji vasi so po strašni vremenski ujmi, ki je prizadela Slovenijo, dobili montažna mostova, ki bosta danes začela služiti svojemu namenu. Enega od njiju so nam posodili Hrvati.

Te dni se je v Sloveniji mudil hrvaški obrambni minister Mario Banožić, ki si je ogledal, kako gre postavljanje 27 metrov dolgega in tri metre širokega mostu, ki lahko nosi 42 ton. Ob tem je dejal, da lahko v Sloveniji ostane toliko časa, kolikor ga bodo potrebovali.

Padec, ki je šokiral vse

A med obiskom ni šlo vse kot po maslu. Hrvaško ministrstvo za obrambo (MORH) je s seboj pripeljalo uradnega snemalca, ki je ob opravljanju dela doživel nezgodo. Med snemanjem se je namreč s hrbtom obrnil proti mostu in hodil ritensko, da bi lahko snemal hrvaškega ministra in druge, ki so hodili po mostu. Spregledal pa je, da most še ni v celoti končan, zato je stopil v prazno in s kamero vred zgrmel v pol metra globoko vodo.

Na srečo se ni poškodoval, nemudoma pa so mu na pomoč priskočili kolegi. Hrvaškemu ministru ni bilo vseeno: »Tako sem se ustrašil. /.../ Kar padel je skozi.« Ko so videli, da je snemalec dobro, je slišati nekoga iz ozadja, ki z nasmehom vpraša: »Je bil naš ali vaš?«

Posnetek je objavljen na Tiktoku.

