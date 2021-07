Kakšna čast za Primoža, to mu pripravljajo domači

Kip v čast Primožu

Mama in oče Roglič sta z ostalimi Zagorjani navijala za sina. FOTO: Jure Banfi

V jutranjih urah je Slovenija stiskala pesti za, da bi si tudi on na olimpijskih igrah, kot pred dnevi, okoli vratu obesil medaljo. V velikem slogu mu je to uspelo; konkurenco je ugnal za več kot minuto in postal olimpijski prvak. Slovenija je navdušena, še posebej pa so veseli v Zagorju, od koder je Primož doma in kjer sta danes zanj navijala mamain oče. S sokrajani sta dirko spremljala na velikem platnu na zagorski ploščadi, kjer so tekle solze sreče.Primožu je čestitko poslal tudi župan, ki je v brzojavko zapisal:»Dragi Primož! Ure in ure odrekanja, nečloveških naporov ob treningih in tekmah, poškodbe in solze razočaranja. Vse to je pozabljeno v trenutku, ko si na noge dvignil cel svet, še posebej svoje Zagorje. S tabo in zate smo dihali, stiskali pesti, navijali. Naš glas je šel zate vse do Tokia. S solzami sreče v očeh ti iskreno čestitamo, naš olimpijski prvak! S ponosom in globokim spoštovanjem!«Rajanje na mestni ploščadi se še nadaljuje, so sporočili iz občine Zagorje ob Savi; v zlato barvo je že odeta Primoževa podoba v mestnem rondoju, kisovška družba je e izdelala velike zlate olimpijske medalje, ki bodo poleg zastav in Stoklasove silhuete krasile mesto.Župan je napovedal tudi gradnjo kipa, ki ga bi v čast Rogle postavili v Zagorju, prav tako bodo Pošti Slovenije predlagali izdajo posebne spominske znamke. Poleg v zlato obarvanega mestnega rondoja, se bo po Primožu Rogliču imenovala tudi najdaljša kolesarska pot v tem delu Slovenije, za katero je že objavljen razpis. Trasa med Zagorjem in Orehovico bo namreč dolga skoraj 10 kilometrov.V občini se tudi že pripravljajo na sprejem zlatega olimpijca v domačem kraju, ki ga bodo organizirali takoj, ko bo to mogoče.​​