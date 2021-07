Zaradi zlata Rogliča tečejo solze: Samo najboljši se znajo pobrati po seriji smole

»Rogla, Rogla, Rogla!« To so besede, ki danes odmevajo na družabnih omrežjih. Pred nekaj minutami je namreč postalo jasno, da jena kronometru v Tokiu osvojil zlato medaljo. Konkurenco je ugnal za več kot minuto, ljudje pa so mu najžlahtnejšo kolajno še kako privoščili, sploh ko se spomnijo nedavnega padca na dirki po Franciji, od katere se je predčasno poslovil zaradi poškodb in bolečin Za vas smo zbrali nekaj odzivov z družabnih omrežij:»Vožnja iz vzporednega vesolja!«»Zlata! Primož Roglič @rogla je olimpijski prvak v kronometru!«»Grande @rogla! Kolesarska vožnja iz druge galaksije za olimpijsko zlato! Če kdo, si jo zasluži Primož. Poklon, šampion, praznuje!«»Če bi moral izbirati komu bi najbolj privoščil zlato medaljo na Olimpijskih igrah je to sigurno Primož Roglič! Garač, ki so se mu na njegovi športni poti zgodile krivice.«»Samo najboljši se znajo psihološko pobrati po seriji smole.«»Gospod, @rogla ! Poklon in čestitke!«»Brez besed, malo ganjen, skoraj nič presenečen in neizmerno ponosen!! Kapo dol in poklon do tal! Toliko se lahko naučimo od @rogla o miselnosti, pozitivnosti, borbi in ne sprejemanju predaje kot opcije. «»Evo, Fortuna se je končno postavila na pravo stran..vsi smo totalno veseli za @rogla«»Jokamo«»Izjemno, fantastično, bravo @rogla #olyimpics Zmanjkuje besed, kakšna dirka«»Privoščim do lune! Bravo!«