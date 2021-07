Naježila se vam bo koža: to so besede, ki jih je poslušal Roglič pred ciljem (VIDEO)

je na olimpijskih igrah v Tokiu spisal eno najbolj navdihujočih zgodb. Po hudem padcu na dirki po Franciji, ki jo je zaradi tega predčasno končal, se je na Japonskem osredotočil na vožnjo na čas. Vozil je kot v transu, še ko je prečkal ciljno črto, je nekaj metrov pedale poganjal na vso moč. Deloval je kot v nekakšnem transu, zdaj pa je v javnost prišel posnetek besed, ki mu jih je prek radijske zveze na dirkališču pod goro Fudži, kjer je bil cilj dirke, namenil selektor»Ajde, greva zdej vse vn dat, da ti ne bo kej žou! Ajdre, greva po zlato! Do cilja morš pridt 'mrtu'! Ajde, gremo, Primož, k gremo po zlato, ajde,« je nekdanji kolesar spodbujal Rogliča, s katerim sta se že v začetku letošnjega leta dogovorila, da se bo priljubljeni Rogla na olimpijadi osredotočil na kronometer.Ob takšnih besedah spodbude je Primož konkurenco ugnal za celo minuto in sekundo ter pokazal, da je tudi po tako hudih udarcih, kot sta lanski poraz na slovitem Touru (zadnji tekmovalni dan ga je ugnal) in letošnja huda poškodba, tako telesno kot mentalno še sposoben največjih uspehov.