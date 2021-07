Primož Roglič je olimpijski prvak!

Po padcu na dirki po Franciji in ne najboljšem nastopu na cestni dirki na olimpijskih igrah se jedobesedno strgal z verige. Na progo kronometra se je podal odločno in na 44 kilometrov dolgi trasi vodil od samega začetka. V zadnjih kilometrih je le še stopnjeval in nadaljeval izjemno vožnjo. Na začetku so bile razlike med kolesarji majhne, a na polovici dirke je postalo jasno, da ima Primož vse vajeti v svojih rokah. V cilju je predprevzel vodstvo z več kot minuto prednosti. Prvi favorit Belgijecje ostal brez odličja. Za Rogličem je zaostal za več kot minuto in pol. Brez odličja je ostal tudi»Neverjetno. Izjemno sem vesel. Res neverjetno,« je dejal v prvem odzivu novinarki RTV. »Sam vedno rečem, da nisem ravno specialist za kronometer, a lahko naredim tudi dober kronometer. Res sem vesel in ponosen,« je povedal še vedno nekoliko presenečen Roglič. Razglasitev je predvidena ob 12.50.Na drugem mestu je(+1'01"), tretjem pa(+1'03"). Na četrto in peto mesto sta se uvrstila(+1'04" 5) in Filippo Ganna (1'05").Gre za izjemo težko preizkušnjo, ki je precej razgibana in pisana nakožo našemu kolesarju. Roglič je v torek dejal, da ni nobene prave ravnine in da je trasa na dirkališču zelo razgibana. Preizkušnjo je označil za poseben izziv. Najhitrejši naj bi s progo opravili v približno 52 minutah, kar pomeni, da lahko Primoža v cilju pričakujemo približno deset minut pred 10. uro.