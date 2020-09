Kako oditi na Hrvaško in se vrniti brez obvezne karantene

Nova pravila

Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije

predložiti negativni izvid testa na prisotnost sars-cov-2 (COVID-19)

Slovenija je zaradi precej slabe epidemiološke slike že pred časom Hrvaško uvrstila najprej na rumeni seznam, nato pa jo je od tam po precej visokem številu okuženih preselila na rdečega. Z njega je še nismo izbrisali, kar pomeni, da nam je po vrnitvi še vedno odrejena karantena. A ne vsem. Vlada je določila izjeme. Poleg denimo diplomatov, oseb v tranzitu, športnikov zaradi tekmovanj in podobnega, je dodala še tiste, ki imajo na Hrvaškem nepremičnine in plovila. Ti so do zdaj lahko južno mejo prečkali brez težav, se tam zadržali do 48 ur in se v Slovenijo vrnili brez odrejene karantene. ​Pri tem se mnogim poraja vprašanje, kako z gotovostjo dokazati, da si bil na Hrvaškem res manj kot 48 ur.»Potnikom svetujemo, da policistu na mejnem prehodu ob vrnitvi v Slovenijo pokažejo ustrezna dokazila, da tega časa niso prekoračili (ob prehodu meje zabeležijo čas prehoda, lahko tudi s posnetkom na telefonu, shranijo sporočilo SMS hrvaškega operaterja o vključitvi v njihovo omrežje; shranijo naj tudi potrdila o plačilu cestnine ali druge račune, ki so jih dobili ob nakupih na Hrvaškem in imajo naveden datum in uro izdaje),« pojasnjujejo iz ministrstva za notranje zadeve. Ne glede na to, pa se zdi, da je razumevanja včasih premalo. Poročali smo že o primeru, ko je bila bralcu odrejena karantena, zaradi česar je izkoristil pravno sredstvo, ki mu je bilo na voljo, sodišče pa je nato karanteno odpravilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje (več v članku Po vrnitvi iz Hrvaške moral v karanteno, a se je pritožil na sodišče ).Na obstoječa pravila je bilo kar nekaj pritožb. Poročali smo o zgodbi mame, ki ima na Hrvaškem sina in vnuke, pa je do njih lahko odšla le za do 24 ur, medtem ko bi tam lahko preživela do 48 ur, da če bi imela čoln, bi lahko na Hrvaškem ostala do 48 ur (več o tem v članku Na Hrvaškem ima otroka, a boljše bi bilo, če bi imela čoln ). Vlada je tako napovedala spremembo obstoječih pravil. Od nedelje naprej bodo veljale sledeče spremembe1. Karantena ne bo več 14-, ampak 10-dnevna (skrajšanje karantenskega obdobja ne velja za nazaj!).2. Do zdaj je veljalo, da karantene ni za osebo, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika in zapusti oziroma se vrne v Republiko Slovenijo v 24 urah po vstopu oziroma izstopu ter ima dokazilo o datumu in uri pogreba; po novem so ta odstavek formulirali takole: »Osebo, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika in predloži dokazilo o datumu in uri pogreba.«3. Zdajšnji zapis »osebo, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu« se popravi v: »osebo, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani, kar lahko izkaže z ustreznimi dokazili.«A pozor! Za točki 2. in 3. bo veljalo, da mora oseba ob prehodu meje, ki ni bil opravljen v Republiki Sloveniji, ni starejši od 48 ur in je »bil opravljen v drugi državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano to objavi na svoji spletni strani«.