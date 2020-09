Na Hrvaškem ima otroka, a boljše bi bilo, če bi imela čoln

Vlada v želji po zajezitvi širjenja covida 19 sprejema številne ukrepe. Pri tem omejujejo gibanje mnogim glede držav na rdečem seznamu (sicer sledi karantena, ki si je številni ne morejo privoščiti), hkrati pa postavljajo izjeme (očitki vladi, da očitno za mnoge smrtonosni virus izbira med tistimi, ki lastnino imajo, in tistimi, ki je nimajo, je niso prepričali in izjeme še naprej dopušča). Ena tistih je tudi, da na Hrvaško, ki je na rdečem seznamu, smete oditi za 48 ur, če imate tam lastnino, denimo čoln ali nepremičnino (tudi njihovim bližnjim sorodnikom je to dovoljeno). Je pošteno, da Irena, ki je poklicala v oddajo Dobro jutro na RTV Slovenija in nepremičnine ali plovila tam nima, tja ne more, ne da mora ob povratku v karanteno?



Da gre za obliko diskriminacije, priznava tudi vodja konzularne službe ministrstva za zunanje zadeve Andrej Šter. A v isti sapi pravi: »Vendar bi v primeru, da tega ne bi omogočili, tistim, ki imajo lastnino na Hrvaškem, tam nastajala precejšnja škoda. Jaz to razumem kot izjemo, ki je omejena tako v času kot naslovnikih, in kot sem rekel že uvodoma, upam, da bodo razmere čim prej omogočila, da bomo tja lahko šli tudi drugi.« Na Hrvaško, dokler je na rdečem seznamu, lahko brez karantene ob povratku potujete, če imate poslovni projekt, pomemben dogodek ali gostovanje, ste diplomat, ali imate vnaprej predviden in pomemben zdravstveni poseg. Seveda mora biti vse dokazljivo, je pojasnil Šter.



Zadevi je želela do dna priti tudi Jana, ki ima na Hrvaškem sina in tri vnuke. Če bi imela tam čoln, bi lahko na Hrvaško brez težav šla in tam preživela do 48 ur. Za koliko časa lahko gre na obisk zdaj? Šter pojasnjuje, da je odvisno od razloga, zaradi katerega bi tja potovala: »Če je to osebni praznik ali kaj podobnega, potem je to obisk, ki to omogoča. To je v manj kot v 24 urah, da je to dokazljivo. Ker imate sina, ki je na Hrvaškem, in sin je vaš bližnji sorodnik, bi se verjetno dalo interpretirati, da ste pri sorodniku, ki ima tam lastnino ali solastnino.« Jana je na to odvrnila, da gre torej za lastnino, ne pa najožje sorodstvo, nakar je Šter ponovil, da sta s sinom najožja sorodnika.



Kaj pa če Janin sin lastnine nima, ali je lahko ona na Hrvaškem 48 ur? Šter je pojasnil, da so krog bližnjih sorodnikov starši, otroci, stari starši, zunajzakonski partnerji. Pri tem je omenil, da ima sin verjetno otroke z osebo, ki pa je lastnik nepremičnine, in svetuje, da se uveljavlja odhod za do 48 ur na tej podlagi.



Šter in Jana sta tako prišla do ugotovitve, da ni bistvo v bližnjem sorodstvu, ampak v lastnini. Jana zato tistim, ki pripravljajo tovrstna pravila, na dušo polaga, naj stvari bolje premislijo (ne s poudarkom na lastnini) in jih malce drugače uredijo. Ali bo njeno mnenje kdo upošteval, pa je seveda druga zadeva.