Kako je Slovenija zapravila štiri milijone evrov, dobila pa čisto nič

Verjetno se še spomnite, kako se je vlada Janeza Janše pred odhodom in kljub pozivom novega mandatarja Roberta Goloba, naj tega ne storijo, odločila za nakup boxerjev 8x8 (pogodbo je podpisal takratni obrambni minister Matej Tonin). Že takrat je Golob napovedal, da bodo naredili vse, da svoja stališča uveljavijo.

Pogodba za nakup 45 bojnih kolesnih vozil 8x8 Boxer je bila podpisana 11. maja 2022 v vrednosti 281,5 milijona evrov brez DDV.

Najprej se je govorilo, da nas bo odstop od nakupa stal 70 milijonov evrov, kar je petina ocene vrednosti pogodbe, danes pa je z »dobro« novico pred medije stopil minister za obrambo Marjan Šarec in dejal, da so se pred enim letom začeli ukvarjati s pogodbo za program boxer in so po letu dni končni stroški štiri milijone in 150.000 evrov.

Preprečili še večjo škodo

Dodal je še, da če ne bi vlada hitro ukrepala, bi lahko bila škoda še večja in da smo na ta način prihranili 65 milijonov evrov, s tem pa tudi izpolnili predvolilno obljubo. »Če bi bila upoštevana želja doktor Robert Goloba, ne bi bilo treba plačati niti teh štirih milijonov,« je jasen.

Ministrstvo meni, da je bila, glede na navedeno, odločitev Vlade Republike Slovenije o izstopu iz programa Boxer racionalna in da je bila zaradi hitre odločitve ter odločnega ukrepanja bistveno zmanjšana škoda, ki bi ob tem lahko nastala.

Glede tega je še dodal, da industrija ni mogla predočiti stroškov za nekaj, kar niso proizvedli: »Zato je številka takšna, kot je. Tudi stroški, vstopni in razvojni, ne morejo biti zaračunani.«

Čakajo na potrditev vseh držav

»Zgodbo bo končana, ko bodo vse države Occarja (organizacija za skupno oborožitveno sodelovanje je evropska medvladna organizacija, ki omogoča in upravlja programe sodelovanja med vladami Belgije, Francije, Nemčije, Italije, Španije in Združenega kraljestva, op.p.) to tudi potrdile. Postopek še teče. Zdaj smo ugotovili, koliko so stroški odstopa. Ko bodo vse članice potrdile postopek izstopa, bo izstop zaključen,« je še dejal Šarec.