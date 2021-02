Kako do potrdila, da ste preboleli covid, če ne morete do zdravnika?

Veste, kako do potrdila o prebolelosti covida 19? Zdravstveni dom Logatec je svoje uporabnike obvestil, če posameznik potrebuje potrdilo za delodajalca, ni treba, da hodi do svojega izbranega zdravnika. Pravijo, da je dovolj, da pokažejo pozitiven izvid na test covida 19, ki pa ga lahko vsak, ki ima nameščeno digitalno potrdilo, natisne sam.



»Do potrdil o testiranjih na covid 19 lahko dostopate sami prek spletne strani zVem. Kliknite gumb prijavite se, izberite digitalno potrdilo in vstopite v sistem. Pod zavihkom eDokumenti poiščite dokument, ki je lahko v Seznamu testiranj na covid 19 ali pa Mikrobiološki izvid – končni Mikrobiološki izvid, in dokument natisnite,« so zapisali. To je vsekakor dobra novica za vse, ki so bolezen že preboleli in potrebujejo potrdilo.



Kako dolgo od prebolelosti okužbe smo »varni«? »Osebe, ki so prebolele covid 19 so praviloma imune v obdobju 21 dni do šest mesecev od potrjene okužbe. Osebe to lahko dokazujejo s pozitivnim izvidom brisa na prisotnost sars-cov-2 s testom PCR ali hitrim antigenskim testom, od odvzema brisa pa je poteklo najmanj 21 dni in največ šest mesecev. V tem obdobju se smatra, da oseba ni več kužna in testiranje ni potrebno. V primeru, da je od začetka bolezni poteklo manj kot 21 dni, ali v primeru, da okužba ni bila potrjena s testiranjem, kot dokazilo, da je oseba prebolela covid 19, šteje potrdilo zdravnika,« pa so pred dnevi zapisali na spletni strani vlade.

