Kaj vse moram imeti, če želim na dopust na Hrvaško

Kako si iz aplikacije eZvem natisnem potrdilo o testiranju

V brskalniku odprite spletno stran eDokumenti in prikazali se bodo vsi vneseni izvidi v preteklih treh letih. Rezultati testov so na voljo v razdelku Seznam testiranj med vašimi dokumenti.«



Če ste bili pred kratkim testirani, rezultata pa ni v portalu, potem se za izvid obrnite na laboratorij oziroma ustanovo, kjer so testiranje izvedli, v navodilih piše ministrstvo. V brskalniku odprite spletno stran zvem. ezdrav .si/ . Vpišite se z digitalnim certifikatom/potrdilom: »Za tiskanje oziroma priklic potrdila o testiranju kliknite na gumbin prikazali se bodo vsi vneseni izvidi v preteklih treh letih. Rezultati testov so na voljo v razdelku Seznam testiranj med vašimi dokumenti.«

Dnevi so vse bolj topli, mnogi pa že razmišljajo, kako jih čim bolj izkoristiti. Številni bodo odvandrali na marsikateri hrib ali goro, nekateri pa se bodo hladili v vodi. Tudi na Hrvaškem, ki je med Slovenci precej priljubljena destinacija. Kakšna pravila trenutno veljajo za vstop v Hrvaško, so nam pojasnili iz Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji:– Negativni hitri test, ki je bil opravljen največ 48 ur od odvzema brisa.– Negativni hitri PCR-test, ki je bil opravljen največ 72 ur od odvzema brisa.– Potrdilo, da ste covid preboleli ali o pozitivnem covid testu, ki je starejše od 11 dni, a ne več kot 180 dni.– Ob potrdilu, da ste covid preboleli ali o pozitivnem covid testu ter da je oseba znotraj šestih mesecev bila cepljena z vsaj enim odmerkom katerega koli cepiva, se izjema vstopa brez negativnega testa ali karantene podaljša za 180 dni od datuma cepljenja.– Potrdilo o polnem cepljenju po pravilih proizvajalca v primeru cepiv podjetij Pfeizer, Astrazeneca in Moderna, in sicer, ko je od drugega cepljenja minilo 14 dni. V primeru cepiva Jannsen, kjer je samo en odmerek, je treba po cepljenju počakati 14 dni.– Enkratni odmerek cepiva Pfizerja in Moderne – potrdilo velja od 22. dneva do največ 42. dneva po cepljenju.– Enkratni odmerek cepiva Astrazenece – potrdilo velja od 22. dneva do največ 84. dneva po cepljenju.– Potniki iz EU lahko vstopijo tudi brez testa ali dodatnega potrdila, vendar se jim v tem primeru odredi 10-dnevna karantena, ki jo lahko skrajšajo z negativnim hitrim testom ali PCR, ki ga opravijo na Hrvaškem.– Otroci, mlajši od 12 let, sodijo med izjeme, vendar le v primeru, ko imajo starši ali skrbniki ustrezna potrdila za vstop brez karantene.