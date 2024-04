Kaj je počela predsednica države na velikonočni ponedeljek?

V Mirni Peči na Dolenjskem so ob velikonočnem ponedeljku pripravili 26. tradicionalno vseslovensko srečanje motoristov z blagoslovom motorjev in motoristov. Srečanja se je po navedbah Radia Slovenija udeležilo 12.000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine, tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je zaprisežena motoristka.

»Na velikonočni ponedeljek sem se udeležila tradicionalnega 26. blagoslova motoristov in motorjev v Mirni Peči. Kot dolgoletna in zaprisežena motoristka sem priložnost izkoristila za poziv vsem motoristom in ostalim udeležencem v prometu, da vsi skupaj in vsak zase poskrbimo, da se s poti vedno vrnemo varno domov.

Ob začetku motoristične sezone vsem motoristkam in motoristom želim neskončno varnih kilometrov, ne bom rekla z vetrom v laseh, ker pametno glavo vedno varuje čelada, gotovo pa z veliko zadovoljstva in užitkov,« je na družbenem omrežju Instagram zapisala predsednica države.

Srečanja motoristov v Mirni Peči se je udeležil tudi nekdanji mariborski župan Franc Kangler.

Trening varne vožnje

Ker iz zimskega spanja na motorno kolo ni enostavno, policija motoristom priporoča, da na začetku motoristične sezone naredijo tudi trening varne vožnje. Hladen asfalt in morebitne poškodbe na vozišču, ki so posledica zime, so lahko skupaj z nepazljivostjo vzrok za padec ali prometno nesrečo. Zraven dodajmo še ščepec zimske okorelosti telesa in mimogrede lahko pride do tragičnega izida.

Motoristi spadajo med najbolj ranljive skupine udeležencev v cestnem prometu, saj je tveganje za smrt pri njihovi vožnji 50-krat večje kot pri vožnji z osebnim avtomobilom. Začetek sezone ima torej pasti. Za prijetno, predvsem pa varno motoristično sezono 2024 so na DARSU v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa in Policijo pripravili brezplačne treninge varne vožnje za voznike enoslednih motornih koles.

Tudi letos bodo treningi potekali na lokaciji avtocestne baze Novo mesto (Na Brezovici 25, Novo mesto), predvidene termine izvedbe pa si lahko preberete tukaj.

Preberite še: