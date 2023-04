Po šunki motoristični jubilej pri škofu (FOTO)

V Mirni Peči smo dobili novega župnika, prišel je Janez Šimenc. Hitro pa se je razvedelo, da ima motor. Ko sem se tako vozil mimo njegove hiše, živim v isti ulici, kot je župnišče, sem videl možaka, ki z gipsom na roki čepi in čisti svoj motor,« se domačin Leopold Pungerčar spominja snidenja s tedanjim mirnopeškim župnikom Janezom Šimencem.

»Janez je bil številnim v Mirni Peči po godu, ker je bil drugačen. Svoje versko delo je opravljal izvrstno, stoodstotno. Si je pa znal vzeti čas zase. Takrat je šel na motor. Večkrat sem bil z njim po par dni po Evropi. To so bile prave duhovne vaje,« navrže Pungerčar. Beseda je dala besedo in leta 1998 prvi vseslovenski blagoslov motorjev postala. »Janeza smo povabili v naš klub MTK Trebnje. Tako se je rodila ideja, da na veliki ponedeljek opravimo blagoslov, se podružimo in se potem odpeljemo na malico. Prvič nas je bilo osem, morda devet,« se Pungerčar ozre v leto 1998 in prvi blagoslov motorjev. Lani je število motoristov preseglo 16.000.

Bili so prvi

»Veseli in ponosni smo, ker se je dogodek tako prijel. Letos bo to že 25. srečanje. Ustavil nas ni niti covid-19. Tudi v tistih dveh letih smo zagotovili blagoslov za motoriste, za njihovo varno vožnjo. Spomnim se, da je leta 2008 močno snežilo, tudi to ni bila dovolj velika ovira, blagoslov je bil,« se sogovornik ozira na prehojeno, pardon, prevoženo pot. Istega leta, torej 1998., pa so blagoslov izvedli tudi v Novi Štifti. »Res je, tam je deloval naš prijatelj pater Niko Žvokelj.

V Mirni Peči se zberemo na veliki ponedeljek, v Novi Štifti so začeli blagoslove približno dva tedna pozneje, na 27. aprila. Omenjena blagoslova veljata za pionirska na tem področju,« dodaja Pungerčar, ki vsako leto povabi patra Nika v Mirno Peč, a mu zaradi prazničnega ponedeljka na ta konec Slovenije še ni uspelo priti. Maša se bo začela ob 10. uri, blagoslov bo uro za tem, podelili ga bodo kar trije.

»Letošnji jubilej smo izkoristili tudi za to, da smo v svoje vrste povabili rojaka, novomeškega škofa Andreja Sajeta. Poleg njega bosta blagoslov motoristom podala še naš nekdanji župnik Janez Šimenc in zdajšnji duhovnik Janez Rihtaršič,« napove Pungerčar, ki je vesel, da ravno s to gesto Mirna Peč pokaže, da zna biti tudi velika in dobra organizatorka. »Svojčas smo imeli Mirnopeške teke, ki so bili zelo znani in dobro obiskani. Z vseslovenskim blagoslovom motorjev pa Mirna Peč dokazuje, da je lahko tudi velika,« poudari Pungerčar, tudi sam zapriseženi motorist, po njegovi poti pa stopata tudi sinova.

Lani 14 mrtvih

Blagoslov je namenjen tudi ali predvsem varnosti v prometu. »Tale varnost je variabilna. Ko se nadejamo, da bo leto prineslo boljšo statistiko, pa nas preseneti kak dogodek in poruši te številke. Lani je bilo sorazmerno manj smrtnih žrtev, 14 motoristov je umrlo. Leto dni prej precej več.

Tudi zato, ker so se sprostili ukrepi za zajezitev covida-19 in so fantje pozabili na vse, svojega angela varuha pa so pustili v garaži,« še izvemo od Pungerčarja, ki vodi organizacijski odbor dogodka. V priložnostnem programu bodo nastopili člani narodno-zabavnega ansambla Pogum in otroški pevski zbor pod vodstvom Katje Šuštaršič. Ob tem domačini ne bodo pozabili na svoje slavne rojake: glasbenika Lojzeta Slaka, pesnika Toneta Pavčka in Ludvika Stariča, enega najboljših slovenskih dirkačev minulega stoletja.

Župniki na motorju V slovenskih duhovniških vrstah je več zapriseženih motoristov. Hišni predstojnik frančiškanskega samostana Kostanjevica v Novi Gorici Niko Žvokelj je začetnik blagoslova motorjev v Novi Štifti in ustanovitelj društva Motoristi za motoriste. Na jeklenega konjička radi sedejo tudi župnik mag. Frančišek - Aco Jerant iz župnije Tomišelj, Igor Stepan je duhovnik v župniji Novo mesto Šmihel in Izidor Grošelj iz župnije Šentvid pri Stični.