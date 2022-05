Kaj evropski embargo na rusko nafto pomeni za Slovence? Vlada danes spet o cenah

Predsednica evropske komisije Ursula von der Ley​en v novem šestem paketu sankcij proti Rusiji predlaga embargo na rusko nafto. To v praksi pomeni, da v državah članicah Evropske unije v šestih mesecih ne bi smeli več nabavljati surove ruske nafte, ruskih naftnih derivatov pa do konca leta. Na predlog so se države članice različno odzvale. Kritični sta predvsem Madžarska in Češka.

Naši vzhodni sosedje pravijo, da predlog ne prinaša zagotovil za njihovo energetsko varnost. Češki minister za industrijo in trgovino Jozef Sikela je do predloga kritičen, pravi, da se mu zdi problematičen. Nemci pa so embargo na nafto podprli, a opozorili na morebitne motnje v dobavi nafte in velik porast cen.

Madžarska in Slovaška predlogu nasprotujeta, Madžari so napovedali veto, a pričakovati je, da bosta dobili izjemo do embarga in bosta lahko surovo nafto po obstoječih pogodbah od Rusije kupovali do konca leta 2023.

Kaj pravi naš politični vrh? Slovenski infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je v začetku marca podprl embargo in povedal, da je Slovenija od uvoza ruske nafte odvisna v 90 odstotkih. Po poročanju STA je takrat dejal, če pride do embarga, ima Slovenija po njegovih besedah zaloge nafte za 90 dni, kar je po njegovem dovolj časa, da se dobavitelji preusmerijo na dobavo nafte, ki ni ruskega izvora.

Danes pa Finance poročajo, kako bi morebitni embargo vplival na Petrol. Uradno govorijo le o neposredno nabavi derivatov iz Rusije, delež te naj bi bil zanemarljiv. »V družbi Petrol Rusija kot vir dobave v letu 2021 in v prvih štirih mesecih leta 2022 pri srednjih destilatih (dizel in ekstra lahko kurilno olje) pomeni manj kot sedem odstotkov, motornega bencina pa iz Rusije ne uvažamo.« Ob tem še dodajajo, da morebitni embargo na uvoz ruske nafte ne bi smel imeti večjega neposrednega negativnega vpliva na oskrbo skupine Petrol. »Gotovo pa bi imel embargo posredne negativne učinke zaradi odvisnosti preostalih ponudnikov in trgov od ruske nafte. Pričakujemo lahko kratkoročni vpliv na pomanjkanje nafte in s tem na rast nabavne cene goriva.«

Danes o cenah na slovenskem trgu Ker vlada s 1. majem ne regulira več cen goriva, je sledila podražitev. Cene na slovenskih bencinskih servisih so takoj dosegle rekordno raven. Minister za gospodarstvo je napovedal, da se bo vlada danes seznanila z dogajanjem in po potrebi ukrepala. Stanje na trgu pogonskega goriva spremlja tudi agencija za varstvo konkurence, kjer ugotavljajo, da bi morali pristojni ukrepati. Na zadnje podražitve se je odzval tudi zmagovalec zadnjih volitev in najverjetnejši bodoči mandatar Robert Golob, ki je izrazil skrb in sume na kartelno dogovarjanje. »Če se bo to nadaljevalo, bomo v Gibanju Svoboda pozvali AVK, da ukrepa proti trgovcem z naftnimi derivati. Ker cene, ki so jih postavili, so tako neverjetno usklajene, da res zaslužijo podrobno analizo.« V nedeljo so prodajalci ceno bencina dvignili z 1,5 evra na 1,6, ceno dizla pa z 1,54 na več kot 1,8 evra. Trije največji trgovci (Petrol, OMV in MOL) so najprej postavili precej različne cene, v nedeljo pa sta se ceni OMV in MOL približali Petrolovi. Robert Golob je dejal še, da trg v Sloveniji očitno ne deluje in da je čas za nekakšno »pametno regulacijo.«

Poročajo pa tudi, da večji delež goriva Petrol kupuje v rafinerijah, a njihov sogovornik ob tem opozarja, da so ti derivati predelani iz ruske nafte. Petrol pa odgovarja, da podatkov o poreklu naftnih derivatov v rafinerijah nimajo.

Predsednik nadzornega sveta Janez Žlak je pojasnil, da jim mora uprava na dva tedna poročati o stanju na trgu goriva in da do zdaj ni bilo težav. »Ne znam pa vam odgovoriti, iz katerih držav prihaja nafta, ki jo v obliki derivatov Petrol kupuje v rafinerijah. Teh detajlov tudi ni v poročilih uprave in nadzorni svet jih doslej ni zahteval, jih pa bomo.«

V Petrolu so še pojasnili, da imajo zagotovljene dolgoročno nabavne pogodbe za leto 2022, ki bodo izvedene tudi v primeru embarga. Opažajo pa zaradi situacije v Ukrajini nekaj zamud v oskrbnih verigah, a vseeno imajo za mesec maj potrjene vse načrtovane dobave.