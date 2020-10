Kacinove napovedi so se uresničile: Lahko smo zaskrbljeni (V ŽIVO)

Po rekordnem torku, ko smo v Sloveniji zabeležili 203 potrjenih okužb v enem dnevu, so epidemiologi v četrtek zabeležili 238 novih primerov novega koronavirusa, torej največ doslej. Opravili so 3281 testov. Umrla sta dva bolnika s covidom 19.Do zdaj smo v Sloveniji opravili 230.310 testiranj, skupno število okužb je preseglo 6100. Trenutno je aktivnih 1908 okužb. V bolnišnici se jih je zdravilo 86, od tega jih je 15 potrebovalo intenzivno nego. Iz bolnišnice so odpustili osem bolnikov, je vlada sporočila na twitterju.»Indikator, ki epidemiologe skrbi, je delež pozitivnih testov. Lahko smo zaskrbljeni. V zadnjem tednu je ta znašal 6 odstotkov, danes že 7,25 odstotka. Povečuje se število hospitaliziranih in pri tem tempu bomo imeli kmalu število hospitaliziranih kot marca, ko je bila epidemija na vrhuncu,« je dejal Kacin.Po podatkih sledilnika covida 19 je delež pozitivnih testov 7,25-odstotni. Največ primerov (46) so potrdili v Ljubljani, 12 v Mariboru, 10 v Murski Soboti. Največ potrjenih primerov (51) je v starosti 35 do 44 let.je za danes napovedal novinarsko konferenco o aktualnem stanju glede covida 19, na kateri bo sodeloval tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Od 11. ure dalje jo bomo prenašali v živo.Kacin je v torek dejal, da tudi v petek ne pričakuje bistveno manjšega števila okužb, kar se je z novim rekordom tudi potrdilo. Vseeno pa meni, da je Slovenija, ko gre za epidemiološke razmere, med boljšimi državami v Evropi, saj ni več nobene države, ki bi imela manj kot 10 okuženih na 100.000 prebivalcev. Se pa tudi pri nas položaj slabša.Visoko število okužb so potrdili tudi na Hrvaškem. Več v članku: Črni dan na Hrvaškem, v nekaj dneh skoraj tisoč novih okužb