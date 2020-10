Črn dan na Hrvaškem, v nekaj dneh skoraj 1000 novih okužb

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 333 okužb z novim koronavirusom v 4793 opravljenih testih. Gre za največ okužb v enem dnevu po 9. septembru, ko so imeli 341 novih primerov. Skupaj so v zadnjih štirih dneh potrdili 960 novih okužb. Umrlo je sedem ljudi, enako kot 12. septembra. Rekordni dan po številu smrtnih žrtev zaradi covida 19 je bil sicer 19. aprila, ko je umrlo osem ljudi.Preberite tudi:Na Hrvaškem se v bolnišnicah zaradi covida 19 zdravi 286 pacientov, 23 jih je na respiratorjih. Skupaj imajo 1446 aktivnih primerov. Od začetka epidemije je virus sars-cov-2 zahteval 291 smrtnih žrtev.Novo žarišče je v siško-moslavinski županiji, v kateri so v minulih 24 urah zabeležili 59 novookuženih. Med njimi je večina udeležencev predstavitve knjige v vasi Gornja Jelenska blizu Siska. Iz splitsko-dalmatinske županije poročajo o 29 novih primerih. V primorsko-goranski županiji so v minulih 24 urah potrdili osem novih okužb, v istrski pa ni bilo na novo okuženih.