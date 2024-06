»Kar 20 let že vodim Folklorno skupno Dragatuš, plešem pa že več kot 30 let. Navdušili so me kot otroka, društvo me je povabilo k sodelovanju. Danes v FS Dragatuš plešeta tudi moji hčerki. Folklora je tradicija, ki te okuži, navduši od malega,« nam tako navdušeno in ponosno pove Tadej Fink, folklorist, sicer pa tudi vodja folklornega programa na Jurjevanju. V Črnomlju, festival pa je ponos cele Bele krajine, je od četrtka do nedelje potekal najstarejši folklorni festival v Sloveniji, Jurjevanje, ki temelji na ljudskem folklornem izročilu, tako Bele krajine kot ostalih regij Slovenije. Tadej F...