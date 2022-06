Joc Pečečnik napovedal vojno Golobu: preberite, zakaj (VIDEO)

Podjetnik in predsednik Kluba slovenskih podjetnikov Joc Pečečnik je kot gost oddale Ena na ena pri Urošu Slaku povedal nekaj krepkih na račun novega premierja Roberta Goloba in njegove vlade. Pečečnika skrbijo signali, ki jih dobiva od nove vlade. V klubu bodo počakali 100 dni, da vlada pokaže, kaj misli, a če bo Golob sprejel drugačne poteze, kot jih je omenjal pred volitvami v klubu podjetnikov, mu podjetniki napovedujejo vojno.

Pečečnik, ki je kot prvi Evropejec dobil igralniško licenco v Nevadi, je dejal, da Goloba pozna, ker je v isti poslovni hiši kot on in je tudi pomagal v njegovem klubu. Pred volitvami je od njega dobil jasna stališča o politiki podjetništva in takrat so bili »zelo zadovoljni«.

Po oblikovanju nove vlade pa so se pojavile govorice, kako namerava vlada obravnavati podjetnike. »Bomo počakali na prve korake, a se pripravljamo. Kar slišimo, te polinformacije ... upam, da to ni res. Če je blefiral in če še blefira o tem, kar je govoril, mislim, da bodo hude posledice. Mi se pripravljamo na vseh straneh in podjetniki ne bomo bežali v tujino. Če bo treba, bomo tudi vojno napovedali vladi in se borili za svoje pravice,« pravi Pečečnik.

Kaj si želijo? »Edino, kar hočemo, je, da nas pustijo pri miru, da v miru delamo in da na pošten način vsi prispevamo k družbi. Želimo korekten socialni dialog, kjer so identificirani izkoriščevalci in lenuhi na isti način kot tisti, ki ustvarjajo. In ni potrebe, da so v Sloveniji revni in ni potrebe, da se ljudem, ki znajo zaslužiti denar, vse vzame. Upam, da naš predsednik vlade misli resno, kar je govoril nam v klubu (pred volitvami). To, kar slišim je norčevanje, a bomo še počakali, da naredijo prve korake. Se pa definitivno pripravljamo na vojno.«

Pečečnik je prepričan, da »če bi država skrbela, da bi bilo v Sloveniji pet odstotkov takih ljudi, kot sem jaz, ki iz praktično nič naredimo nekajstomilijonsko podjetje, potem bi bila naša država najbogatejša na svetu«.