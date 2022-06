Joc Pečečnik: »Vedno sem bil brez denarja«

V odddaji Ena na ena je pri Urošu Slaku gostoval poslovnež Joc Pečečnik, ki je nedavno prodal uspešno podjetje Interblock. Ob tem ni hotel razkriti kupnine, saj meni, da to ni pomembno, ker gre pri plačilu celotnega zneska za večfazne pogoje, končnega zneska pa da niti ne vedo in »ko bo to znano, bom mogoče takrat povedal«.

Je pa povedal, da je vse življenje živel s hipotekami, celo dan pred prodajo Interblocka je imel za 200 milijonov evrov kreditov.

O razlogih za prodajo

Interblock kot globalno podjetje obvladuje 62 odstotkov trga in zato slovenski bančni sistem Interblocku ni sposoben zagotavljati dovolj sredstev za nadaljnjo rast, je eden od razlogov zakaj se je Pečečnik odločil za prodajo.

Vedno brez denarja

Pečenik je Slaku še dejal, da je bil vedno brez denar. Je pa iz 2000 mark, ki mu jih je posodila mama, ustvaril 300 milijonov evrov. In pojasnil, da iz 2000 mark narediti tako podjetje je praktično nemogoče in dodal, da je več finančnih služb preverjalo, kako je mogoče, da je podjetje s tako malo kapitala imelo tako konstantno rast.