V Sloveniji se širi nova podrazličica omikrona: poletni val nova resničnost?

Prvič po drugi polovici letošnjega marca pristojni znova opažajo rast števila okužb. Prevladuje podrazličica omikrona BA.5. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je v tednu od 28. 5. do 3. 6. v vseh vzorcih potrdil različico omikron, in sicer v 41 primerih podrazličico BA.2, ki je bila prisotna pozimi in pomladi, tokrat pa so prvič doslej potrdili še podrazličico BA.5, in sicer v devetih primerih od skupaj 50 sekvencioniranih.

Rast te nalezljive različice bi lahko postala prevladujoča. V Sloveniji že opažamo rast, a ta še ni povečana. »Podatki o povprečnem številu potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev ne nakazujejo večjega porasta, stanje se intenzivno spremlja. Na osnovi spremljanja bo, če bo treba, epidemiološka služba podala oceno tveganja ministrstvu za zdravje,« so nam sporočili z Nijz.

Sedemdnevno povprečje pojavnosti novih primerov se je povzpelo na 311, kar je 16 več kot dan prej.

Podrazličica BA.5 se širi po vsem svetu, Svetovna zdravstvena organizacija je izrazila zaskrbljenost. Ta različica predstavlja 10 odstotkov trenutnih okužb, kar je dvakrat več kot prejšnji teden.

V Nemčiji se medtem že soočajo z novim, poletnim valom okužb pandemije covida 19. »Pričakovani poletni val okužb je žal postal resničnost,« je danes opozoril nemški minister za zdravje Karl Lauterbach, ki je izrazil zaskrbljenost zaradi rasti števila okužb z novim koronavirusom. Ta je posledica hitrega širjenja nove koronavirusne podrazličice omikrona, BA.5.

Kako nevaren je BA.5?

Na Portugalskem BA.5 povzroča 80 odstotkov vseh novih okužb. Protitelesa ga tudi težje odkrijejo. Tako kot pri drugih različicah omikrona pa so okužbe milejše v primerjavi z okužbami z drugimi različicami. Protitelesa te podrazličice ne prepoznajo tako dobro in se zato hitreje širi, a potek bolezni je blažji kot pri delta različici.