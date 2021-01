Je mogoče uporabiti kombinacijo različnega cepiva proti covidu? Odgovarja slovenski strokovnjak

V Evropi vlada nezadovoljstvo zaradi zamud pri dobavi cepiva. V ponedeljek so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje prejeli 19.890 odmerkov cepiva Pfeizer, kar je nekoliko manj od pričakovanega. V Slovenijo je poleg Pfizerjevega cepiva do zdaj prispelo še 1.200 odmerkov Moderninega cepiva, v nedeljo pa naj bi prispela nova pošiljka. Po podatkih Nijz je bilo do nedelje z enim odmerkom proti covidu 19 cepljenih 48.857 ljudi, z dvema pa 7.121. Nova pošiljka ponedeljkovega Pfizerjevega cepiva je predvidena za drugi odmerek cepljenja v domovih za starejše in v zdravstvu.Kaj pomeni za epidemijo zamik pri dobavi cepiva? Infektologinjaje za Odmeve dejala, da to ne pomeni nič drugega kot to, da se bo epidemija še nekoliko podaljšala. »Vsaka zamuda pri cepljenju pomeni podaljšanje epidemije. To pomeni, da bomo kasneje dosegli tisto mejo, pri kateri je širjenje virusa bistveno upočasnjeno.«Ker prihaja do zamud in težav pri dobavi cepiva, je nekaterim prišlo na misel, da bi selahko cepili z različnimi cepivi. Na to vprašanje je na twitterju odgovoril, vodja laboratorija za biotehnologijo na kemijskem inštitutu.»Kombinacije niso bile preverjene, zato niso registrirane in se ne smejo izvajati. Ocenjujem, da bi bila kombinacija lahko enako, morda še celo bolj učinkovita. Vsa cepiva ciljajo enak antigen, torej bi osvežitveni odmerek stimuliral tvorbo nevtralizacijskih protiteles,« je zapisal Jerala.