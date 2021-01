Rekordno število testiranj, delež okužb višji

V ponedeljek je bilo od 4.700 PCR opravljenih testov pozitivnih 1.149 oziroma 24,4 odstotka ( v nedeljo je bil ta delež ob 1.293 testih 20,4 odstotka). Včeraj, ko je potekalo tudi množično testiranje šolnikov, so opravili rekordnih 30.392 HAT oziroma hitrih testov, pozitivnih je bilo 503 oziroma 1,7 odstotka. Skupaj je bilo tako opravljenih 35.092 testov, pozitivnih je bilo 1.652 oziroma 4,7 odstotka.Ministrstvo za zadravje je sporočilo, da je bilo med šolniki (podatki so do 21. ure v ponedeljek) opravljenih 20.673 hitrih testov, od katerih je bilo pozitivnih testov 278 oziroma 1,3 odstotka.Aktivnih primerov okužbe v Sloveniji je 18.115, kar je dobrih 200 manj kot dan prej, poroča Covid 19 Sledilnik.»Epidemija upada zelo počasi, mogoče celo stagnira. Ocenjeno reprodukcijsko število je približno 1,« so zapisali na Institutu Jožefa Stefana (IJS). Število R, ki pove, koliko oseb naprej okuži v povprečju ena okužena oseba, je bilo še pred dnevi pod 1.Tedensko povprečje dnevno potrjenih oseb je 1236. Epidemiologi bodo lahko učinkovito spremljali stike, ko bo povprečno število pozitivnih oseb padlo pod 300 na dan. S tem nam bodo lahko pomagali še dodatno in hitreje zmanjšati število okuženih oseb v populaciji. Pri trenutnih pogojih, ko je tedensko povprečje 1236 in ocenjeno reprodukcijsko število 1, bi lahko to stanje dosegli šele v nekaj mesecih, dodajajo na IJS in pojasnjujejo, da so ocene R, ki so izračunane na osnovi testov, trenutno najverjetneje podcenjene zaradi predhodnega obdobja velikega števila pozitivnih testov kot posledica obsežnega testiranja z antigenskimi testi.