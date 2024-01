Javno mnenje ni naklonjeno stavki. Tako veliko ljudi je ne podpira

Potem ko so se po desetih dneh zdravniške stavke končala še ena neuspešna pogajanja med vlado in Fidesom, sta obe strani s prstom kazali na drugo, ki da »zavrača« ali »ne ponudi nič oprijemljivega«. To so slabe novice za vse bolnike, paciente in njihove svojce, saj po besedah predsednika sindikata Fidesa Damjana Polha članstvo zahteva intenzivnejšo stavko.

Javno mnenje, razumljivo, ni naklonjeno stavki; skoraj trije izmed štirih vprašanih v anketi ne soglašajo z njo. Največji posamični osmoljenec stavke pa je trenutno anesteziolog dr. Bojan Kontestabile, ki si je privoščil neumestno primerjavo pred mediji: »Svoje delo rad opravljam, težko pa sprejmem, da čistilki nekateri na roko plačujejo 20 evrov za čiščenje, sam pa prejmem 14 evrov.«

Na spletu so o njem hitro izbrskali, da je za delo v času korone prejel še dobrih 43 tisočakov, da naj bi še nedavno bival v neprofitnem stanovanju, vmes pa kupil in obnovil prestižno vilo. Doktor je postal predmet posmeha na spletu v fotomontažah.

Zdravniki želijo najprej višje plače, šele nato bi nadaljevali pogajanja. Ministrica za zdravje sploh ni članica vladne pogajalske skupine. Danes sklican sestanek z direktorji zdravstvenih domov in bolnišnic.

Manj smešna je situacija Zvezi društev upokojencev Slovenije, ki poziva odbor za pravno-etična vprašanja Zdravniške zbornice Slovenije, naj zaradi zdravniške stavke ukrepa proti sindikatu Fides: »Kako torej razumeti dejanje zdravniškega sindikata, ki izsiljuje državo za višje plače na način, da ima za 'talce' vse državljanke in državljane Republike Slovenije?« se sprašujejo ter opozarjajo: »Vrste se daljšajo, vlada je neizprosna, zdravniki pod plaščem Fidesa pa prav tako. Kratko pri vsem tem pa vlečemo državljani, v prvi vrsti starejši.«

Stavka dohtarjev traja do preklica

Zaostritev skrbi tudi ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel, ki sploh ni članica pogajalske skupine in se zato pogajanj ne udeležuje. Pogajanja s Fidesom so v rokah ministrstva za javno upravo ter pogajalske skupine, ogromen vpliv pa ima finančni minister in sveži podpremier Klemen Boštjančič, ki vodi pogajanja o prenovi plačilnega sistema s sindikati javnega sektorja.

Ta pa – kot opozarjajo pri Fidesu – ne upošteva že prej podpisanih dogovorov iz let 2022 in 2023, ampak je zdravnike prepeljal žejne čez vodo ter vključil v paket. Zato je Fides odpovedal nadaljnje sodelovanje na pogajanjih, stavka dohtarjev pa traja do preklica: »Fides na takšna pogajanja in predloge vlade, ki že vnaprej kažejo, da je cilj le ponovno izigravanje sindikata in nespoštovanje dogovorjenega, ne pristaja več.«

Radi bi še zaostrili stavko. FOTO: Matej Družnik

Ostajajo konkretne težave: na ministrstvu jih skrbi za bolnike, danes imajo sestanek z direktorji bolnišnic in zdravstvenih domov. Praksa po obojih je precej različna od kraja do kraja. Zdravstveni inšpektorat je v povezavi s stavko zdravnikov doslej prejel deset prijav, nanašale so se na odpoved terminov obravnav, nedosegljivost ambulant za naročanje in zaključevanje bolniških staležev, je dejala Andreja Mojškrc z inšpektorata.

Je pa Fides, vsaj posredno, želel zaščititi Kontestabila ter druge člane pred nadaljnjim medijskim linčem: »Nasilja namreč ne predstavlja zgolj fizično nasilje, temveč tudi vse druge oblike nasilja,« poudarjajo. Med to štejejo tako vsiljevanje delovnih obveznosti med stavko, »ki ne sodijo v minimum delovnega procesa, kar vlada izvaja prek tiskovnih konferenc in s publiciranjem medijskih objav, ki so namenjene usmerjanju javnega mnenja zoper stavkajoče zdravnike in zobozdravnike,« so zapisali v Fidesu.

Inšpektorat je v povezavi s stavko doslej prejel deset prijav.

Kot so dodali, se prek tega izvaja pritisk na stavkajoče, da bi morali opravljati dela in naloge, ki jih v času stavke niso dolžni opravljati. Medtem ko čakamo na razplet zdravniškega gordijskega vozla, se je končal dvotedenski protest sodnikov, za naslednji teden pa se pripravljata še tridnevna stavka na upravnih enotah ter »organizirana prekinitev dela državnih tožilcev« na zadnji januarski dan. Javna uprava se ustavlja.