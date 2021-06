Jasno je, ali bo otrok zapisan na starševem covidnem digitalnem potrdilu

​QR koda v digitalni ali tiskani verziji



Še slab teden nas loči do dne (1. julija), ko naj bi znotraj Evropske unije zaživelo evropsko digitalno covid potrdilo, ki naj bi poenotilo vse podatke za državljane članice EU. Tovrstno potrdilo bo vsak lahko dobil v digitalni obliki ali tiskani obliki.Ob podatkih posameznika se bo generirala QR koda, ki bo vsebovala vse zahtevane podatke, od tega ali je bila oseba cepljenja, kdaj je opravila zadnji HAT ali PCR test, ali je oseba covid prebolela. COVID potrdilo naj bi olajšalo potovanja.Ob tem pa ne bo tako kot je na primer pri slovenskih zdravstvenih karticah, kjer ima na primer eden izmed staršev na svoji kartici zapisane podatke svojega otroka ali otrok. Eno COVID potrdilo namreč pomeni eno osebo. Otroci bodo morali prejeti svoje COVID potrdilo, če bodo testirani ali cepljeni.Od katere starosti naprej pa? Neuradno se sliši iz evropskih institucij, saj ni natančnega pravila, a COVID potrdila naj bi načeloma (priporočilo) potrebovali otroci od 12. leta naprej.Če bo družina potovala v državo, kjer so potrebna dokazila negativnega HAT ali PCR testa tudi za mlajše, pa bo potrebno poskrbeti tudi za to in urediti evropsko COVID potrdilo. Ta bodo s QR kodo vselej na voljo v digitalni ali tiskani verziji.Spomnimo, če ste cepljeni ali preboleli, je tiskana verzija daljšega veka, saj se QR koda ne spreminja. Če pa opravljate vstop v državo s časovnim rokom trajanja omejenim PCR ali HAT testom, pa bo precej bolj prav prišla digitalna verzija, kjer bodo vselej najažurnejši podatki. Naj povemo še, da digitalno covid potrdilo ni potovalni dokument in ni nujen za potovanja, lahko pa marsikatero situacijo olajša (če vas na primer ustavijo in prosijo, da pokažete eno izmed dokazil, ki ga zahteva država, v kateri ste.Podatki v Sloveniji se bodo shranjevali v centralni register in bodo takoj zabeleženi, ko bo znan izid testa ali ko ste cepljeni.