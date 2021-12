Jaslice v podzemnem mehurčku že 31 let (FOTO)

Očarljivo, čarobno, vrhunsko, s temi besedami lahko opišemo letošnjo Božično pravljico, torej žive jaslice v naši najlepši jami, ki bodo razveseljevale obiskovalce od 25. do 30. decembra vsak dan od 13.30.

Žive jaslice spadajo med deset najveličastnejših božičnih podob.

V Parku Postojnska jama se v tem trenutku zavedajo, da žive jaslice lahko izpeljejo le ob upoštevanju veljavnih predpisov oziroma ukrepov, ki veljajo v zvezi s covidom-19.

Na to je posebej opozoril prvi mož Postojnske jame Marjan Batagelj, ki je med drugim dejal, da lahko obiskovalci vstopnice že kupijo na spletu, to pa ima za njih še prav poseben pomen: »Zato smo se letos tudi odločili za predprodajo vstopnic, da bomo čim več gostov spoznali po elektronski pošti, da jih pravilno usmerimo in pripravimo na tisti trenutek, ko bodo vstopili v Park Postojnska jama. To je zelo pomembno, ker smo se odločili, da bo celotni Park mehurček. Imeli bomo eno vstopno točko, na kateri bomo dosledno preverjali PCT-pogoj, in eno izstopno točko. Za vsakega, ki bo vstopil v naš park, bomo vedeli, da je bil preverjen, s tem pa bomo izključili tveganje v vrstah pred blagajnami, v vrstah pred vstopom ali sanitarijami in gostinskimi lokali. Območje parka bomo ogradili in onemogočili vstop na drugih točkah. Zelo pomembno je, da ločujemo smer prihoda in smer odhoda iz jame. Še to. Vsak obiskovalec, ki bo prišel v Park Postojnska jama, bo dobil letak, s katerim ga bomo še dodatno opremili z najpomembnejšimi informacijami glede varnosti in ukrepi zoper covid-19. Maske ob pravilnem nošenju priporočamo tudi na prostem, obvezne pa so na vstopu na peron in v sami jami. Upoštevati moramo še razdaljo dva metra.«

Maja Keuc - Amaya ob koncu predstave

Batagelj je še dejal, da žive jaslice niso druženje in ne zabava, temveč ogled najlepšega doživetja tega leta. »Da so bile jaslice v Postojnski jami razglašene za eno najlepših podob božiča na svetu, pove največ,« je prepričan Marjan Batagelj, predsednik UO Postojnska jama, srečen, da bodo obiskovalce spet lahko razveselili z edinstveno svetopisemsko zgodbo. »Časi so specifični in morda bo prav zato doživljanje še toliko intenzivnejše.«

Trije kralji prinašajo darila.

Božično pravljico bo tudi letos z zlatimi črkami zapisalo sto nastopajočih v kar 16 svetopisemskih prizorih. Vrhunec ekskluzivnega ogleda bo nastop treh odličnih pevk. To so Severa Gjurin, Maja Keuc - Amaya in Urška Kastelic, sodelujejo pa tudi drugi glasbeniki in glasbenice s harfo, flavto in trobentami.

Prve žive jaslice v jami je ustvaril režiser Gregor Tozon, potem se je z živimi jaslicami ukvarjal Srečko Šajn, nato je krmilo prevzela žal pokojna Gabrijela Brovč, ki je ostala vrsto let na čelu postojnske Božične pravljice vse do leta 2017. Prvotne žive jaslice so kar precej spremenili, saj so uvedli glasbo in dopolnjevali razsvetljavo. Omeniti moramo še Dragana Kikovića, ki zadnja leta skrbi za žive jaslice v Postojnski jami.

Beseda skupaj

»Jaslice predstavljajo neko vero in upanje, neko življenje in rojstvo, z ogledom Postojnske jame pa smo veliko tega naredili,« je dejal Batagelj. »Božič je družinski praznik, živimo v nekem prijetnem mehurčku in ta mehurček mi podarjamo celotni slovenski javnosti pravzaprav že 31 let. Samo dvakrat ni bilo živih jaslic, leta 1997, ker so se v Postojnski jami kregali, in lani, ko so odpadle zaradi covida-19.«

Severa Gjurin bo pela Sveto noč.

Zato si jih je Severa Gjurin lani pričarala kar doma: »Postala sva oče in mama in od takrat december ni več navaden mesec, ampak je poseben družinski čas sreče,« je povedala pevka. »Ob 150. obletnici prve izvedbe Svete noči v slovenskem jeziku bo petje najbolj priljubljene božične pesmi še bolj odgovorno dejanje.«

25. decembra se začnejo ogledi božične pravljice.

Maja Keuc - Amaya ima na obisk Postojnske jame v dvoje zelo zanimive spomine. Po več letih življenja v tujini in pogleda z druge strani meje pa pravi: »Žive jaslice v jami so nekaj najlepšega in spektakularnega, kar sem videla pri nas v Sloveniji, zato sem zelo počaščena, da sem del tega.« Ekipo sodelavcev bo v zadnjih decembrskih dneh okrepila tudi operna pevka Urška Kastelic, ki bo tokrat obdana z angeli in kapniki, kar bo prav posebno doživetje. Urška je v jami že nastopala pred dvema letoma, in sicer v stekleni krogli, kar je bilo zanjo in za obiskovalce prav posebno doživetje, priznava. Žive jaslice v Postojnski jami bodo tudi letos zaznamovali bogata kostumografija in videoprojekcija v izvedbi Magical Theatre Serpentes ter dogajanje vzdolž turistične jamske poti.

»Vedno je upanje, in če ta družba ne bo imela upanja, kakršnega koli, potem tudi mi iz te krize ne bomo prišli.

»Kaj pravzaprav želimo sporočiti, poleg tega da smo se potrudili, da bomo imeli žive jaslice?« se je na koncu predstavitve in pred ogledom vprašal Batagelj. Odgovoril je: »Vedno je upanje, in če ta družba ne bo imela upanja, kakršnega koli, potem tudi mi iz te krize ne bomo prišli. Beseda skupaj. Jaz sem jo že tolikokrat slišal, ampak skupaj pomeni, da sprejmemo neka pravila v boju proti nečemu, in to so pravila v boju proti pandemiji. Mi se moramo z njo bojevati.«