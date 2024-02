Janševi menijo, da je Golobova vlada prikrajšala slovenske upokojence, zato so poslali takšen poziv

Poslanska skupina SDS je vložila zahtevo za sklic nujne seje odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri nameravajo vlado pozvati k izpolnitvi obljub in zavez za izboljšanje finančnega ter socialnega položaja slovenskih upokojencev.

V SDS so prepričani, da so upokojenci pod aktualno vlado vseskozi prikrajšani in zato tudi vsak dan bolj revni, zato parlamentarnemu odboru predlagajo, da po opravljeni razpravi vlado pozove, naj najpozneje v mesecu dni zagotovi finančna sredstva in upokojencem izplača razliko v višini 4,5 odstotka mesečne pokojnine, za katero so bili prikrajšani v letu 2023, in s tem izpolni svoje obljube. Ob tem predlagajo tudi poziv vladi, da v mesecu izredno uskladi pokojnine v višini 4,5 odstotka.

Kot so sporočili iz največje opozicijske stranke, sta se po skoraj dveh letih vladanja Gibanja Svoboda, SD in Levice finančni in socialni položaj upokojencev drastično poslabšala tudi zaradi neizpolnjenih obljub oziroma zavez, ki so jih koalicijske stranke dale upokojencem.

»Zgodovinski« dvig pokojnin

Vlada oziroma koalicija se po njihovem mnenju sicer hvali s podatkom o »zgodovinskem« dvigu pokojnin, pri čemer pa ostaja zamolčano pomembno dejstvo, da je ta posledica zakonske obveze, ki določa formulo za izračun redne uskladitve pokojnin.

V SDS menijo, da glede na drastične podražitve hrane in drugih osnovnih življenjskih potrebščin veljavna redna uskladitev pokojnin kot zakonska zaveza ne zadošča za pokritje dejanskih potreb za preživetje upokojencev. Vladi še očitajo, da prikriva tudi realno nižje pokojnine, ki so jih zaradi neizpolnjenih obljub prejeli upokojenci.

Kot trdijo, je bila redna uskladitev pokojnin februarja izvedena v višini 0,6 odstotka, kar je skupaj sicer 8,8 odstotka, a ob pregledu zgolj položnic za električno energijo so bile te januarja letos v primerjavi z lanskim letom znova višje, in to za kar 12 odstotkov. Ob tem morajo z letom 2024 tako zaposleni kot upokojenci plačevati še obvezni zdravstveni davek oziroma prispevek, ki so ga lani uzakonili poslanci koalicije.

Vladi očitajo zavajanje

Vladi očitajo še zavajanje s predčasnim dvigom pokojnin konec leta 2022, ki ga po njihovem v praksi ni bilo, saj je bil upokojencem izplačan zgolj dvakratni draginjski dodatek. »V kolikor bi takrat zavajajoče obljube o predčasni izredni uskladitvi pokojnin tudi držale, bi bile pokojnine lani z redno uskladitvijo višje za 9,7 in ne zgolj za 5,2 odstotka,« so še zapisali ob vložitvi zahteve.