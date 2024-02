Golob se hvali z najvišjim, na odgovor Janševih ni bilo treba dolgo čakati

Premier Robert Golob je v ponedeljek dejal, da se pokojnine ta mesec redno uskladijo za 8,8 odstotka, in dodal, da je to zgodovinski dvig. Kot je pojasnil, gre za najvišjo posamezno uskladitev pokojnin od junija 1992. Tak dvig so po njegovem omogočili tudi ukrepi vlade za pomoč gospodarstvu v boju proti energetski draginji. Plače so namreč rasle hitreje od pričakovanj, kar je za sabo potegnilo rast pokojnin.

Vlada ni izpolnila obljub o višjih pokojninah

V SDS pa menijo, da vlada ni izpolnila obljub o višjih pokojninah. Glede na to jo pozivajo, da upokojencem izplača 4,5 odstotka mesečne pokojnine, za kar so bili po njihovem izračunu prikrajšani v letu 2023. Hkrati naj izvede dodatno izredno uskladitev pokojnin v višini 4,5 odstotka, je dejala poslanka SDS Karmen Furman.

Če vlada tega ne bo naredila, bodo poslanci SDS vložili zahtevo za sklic nujne seje pristojnega odbora DZ, je napovedala. »Vlada je konec leta 2022 dejala, da za 4,5 odstotka dviguje pokojnine, jih pa v resnici ni, tako da je prav, da poravna ta dolg,« je menila.

Če je vlada našla denar denimo za preplačane sodne stavbe in 13.000 računalnikov, ki zdaj neuporabljeni ležijo v skladišču, se mora najti denar tudi za upokojence.

Po njenih besedah je redna uskladitev pokojnin lani znašala le 5,2 odstotka, medtem ko je bila inflacija 10,3-odstotna, hrana pa se je podražila za 19 odstotkov. Če bi obljube o predčasni izredni uskladitvi pokojnin s konca leta 2022 držale, bi bile pokojnine v letu 2023 z redno uskladitvijo višje za 9,7 odstotka, in ne zgolj za 5,2 odstotka. To pomeni, da je vlada upokojenca, ki je delal 40 let in prejema zagotovljeno pokojnino, že v letu 2023 prikrajšala za povprečno 27 evrov na mesec oziroma 325 evrov na leto, je poudarila.

