Janševa SDS na nogah zaradi prepovedi intervjuja na RTV

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke (SDS) zahteva sklic nujne seje Odbora za kulturo, kjer bi razpravljali o stanju na javni Radioteleviziji Slovenija (RTV SLO). Predlagali so jo zaradi, po njihovih besedah, neizpolnjenih obljub o depolitizaciji medija ter zaradi finančnih in kadrovskih težav, ki po njihovem mnenju ogrožajo neodvisnost in kakovost javnega zavoda.

V sporočilu za javnost so spomnili, da so volivci leta 2022 na referendumu podprli novelo Zakona o Radioteleviziji Slovenija, katere cilj naj bi bil depolitizacija RTV po nastopu vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Ob podpori novele je vlada tedaj izrazila namen »očistiti« RTV, kar naj bi, po besedah SDS, privedlo do vladnega vpliva na uredniško politiko in odločitve zavoda. SDS opozarja, da do danes še vedno ni znano, ali je novela zakona v skladu z ustavo, kar po njihovem prepričanju dodatno poglablja negotovost okoli delovanja RTV.

Odstopi in kadrovska nestabilnost

Med glavnimi težavami na RTV SLO SDS izpostavlja vrsto odstopov vodilnih v zadnjih dveh letih. Decembra 2023 je najprej odstopil član uprave Simon Kardum, nato še predsednik uprave Zvezdan Martič in član uprave Andrej Trček. Vodstvo RTV je po večmesečnem obdobju brez stabilnega vodstva prevzela Natalija Gorščak, ki pa se še vedno sooča s kritikami, da RTV SLO kljub novemu vodstvu ni dosegla potrebne usklajenosti in učinkovitosti pri reševanju nakopičenih izzivov.

Finančne težave in zvišanje prispevka

Po oceni SDS težave niso omejene zgolj na kadrovska vprašanja, ampak se kažejo tudi v finančnih primanjkljajih, ki jih javni zavod sam ni mogel rešiti. Vlada je decembra 2023 prerazporedila pet milijonov evrov za programe, namenjene italijanski in madžarski narodni skupnosti, letos pa namenila dodatnih deset milijonov evrov za sofinanciranje programov. Kljub temu so se po srečanju z vlado avgusta letos odločili za desetodstotno povišanje RTV-prispevka, kar pomeni, da bodo od januarja 2025 gledalci plačevali prispevek v višini 14,02 evra.

Očitek o cenzuri in političnih pritiskih

Kot skrajni primer političnega vpliva SDS izpostavlja nedavni primer prepovedi intervjuja z Uršo Cankar Soares, koordinatorico Pohoda za življenje. Po trditvah SDS je odgovorna urednica Polona Fijavž odločila, da intervjuja ne dovoljuje, saj naj bi Cankar Soaresova izražala stališča, ki po njeni oceni niso v skladu z ustavo. SDS ocenjuje, da je s tem RTV kršila 39. člen ustave, ki zagotavlja svobodo izražanja, hkrati pa bi morala, kot javni zavod, omogočiti enakovredno obravnavo vseh stališč.

SDS opozarja, da takšni primeri niso v skladu z Zakonom o medijih in Zakonom o Radioteleviziji Slovenija, prav tako pa kršijo poklicna merila in programske standarde, ki jih je RTV dolžna upoštevati. Menijo tudi, da imajo tovrstna dejanja dolgoročne posledice za gledanost, ki je po njihovih navedbah na zgodovinsko nizki ravni, predvsem pri osrednjih informativnih oddajah, kot sta Dnevnik in Odmevi.