Janševa mlada moč eliti napovedala vojno:»Njihovi privat ‘jeti’ so precej slabši za okolje, kot ena plastična slamica« (VIDEO)

Podpredsednica Slovenske demokratske mladine (SDM) in vplivnica Zala Klopčič se na družabnem omrežju X huduje na plastičnimi pokrovčki na plastenkah.

Njihovi privat ‘jeti’ so precej slabši za okolje, kot ena plastična slamica

»No, ta elita, ki nam določa zeleni prehod pa ogljično nevtralnost, ta elita se okrog fura z privatnimi letali in letno proizvede veliko več CO2 kot vi ...«

In nadaljevala, »da vi ste pa prisiljeni piti iz papirnatih slamic, jesti iz lesenih žličk in tolerirat pokrovčke na plastenki.«

Kje je tu logika in pravičnost, se sprašuje Klopčičeva in pribije, da če jim je toliko do zelene prihodnosti, naj za začetek nehajo leteti s privat letali.