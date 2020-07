Janšev poslanec se je zavil v molk

To je zaslonski posnetek zapisa, ki se deli po družabnih omrežjih. Vir: družabna omrežja

Kaj pravi zagovornik načela enakosti

Po spletnih omrežjih se zadnje dni delijo vrstice, ki naj bi jih 'spesnil' in na facebooku na dan državnosti objavil poslanec SDS, ki je tudi član parlamentarne komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Gre za za zapis, ki naj bi nastal 25. junija:Objavljamo zaslonski posnetek zapisa, ki se deli na omrežjih (nismo ga naredili sami), saj ga na poslančevem zidu na facebooku ni. Ali ga je umaknil (in če ga je, zakaj) ali so ga zlobneži morebiti celo priredili, smo skušali preveriti pri njem.Klasično, kot to počnemo tudi pri drugih poslancih državnega zbora, smo mu poslali novinarsko vprašanje prek obrazca spletne strani parlamenta, a odgovora do nastanka tega članka ni bilo. Potem smo poskusil še prek kontaktov poslanske skupine in tudi stranke SDS, kateri Pojbič pripada, a tudi tam vlada molk. Na stranko smo naslovili tudi vprašanji, ali stranka SDS deli mnenje v zapisu in kaj menijo o tem, da takšen zapis objavi nekdo, ki je član član komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Tudi na ti vprašanji ni bilo odgovora.Pri zagovorniku načela enakost smo preverili, ali bi v tem primeru lahko šlo za diskriminacijo, a so nam pojasnili, da o tem odločajo po upravnem postopku: »Po tem, ko prejme predlog za ugotavljanje diskriminacije, preveri navedbe in okoliščine pri domnevnem povzročitelju diskriminacije. Podatke preveri tudi pri vseh drugih vpletenih, za katere domneva, da lahko pripomorejo k razjasnitvi primera. Šele po temeljiti preučitvi vseh zbranih podatkov zagovornik sprejme odločitev, ali je v konkretnem primeru prišlo do diskriminacije.«Dodajajo še, da je po zakonu o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) diskriminacija »vsako neupravičeno dejansko ali pravno neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali omejevanje, ali opustitev ravnanja zaradi osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje, ali izničevanje enakopravnega priznavanja, uživanja, ali uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti«.Če ste v vrsticah zgoraj morebiti spregledali, ponavljamo še enkrat: poslanec Pojbič je član parlamentarne komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti.