Janše ni bilo, Tonin pa: Če ne odletita direktor in minister, smo navadna banana republika

Pogovoru s predsednikom vlade Robertom Golobom na TV Slovenija je sledil tudi pogovor z opozicijo. V SDS-u so sicer vabilo k sodelovanju v oddaji zavrnili. Gost, ki se je javil iz Strasbourga, je bil tako samo predsednik stranke NSi Matej Tonin.

Na vprašanje voditeljev Rosvite Pesek in Igorja E. Berganta, kako komentira pogovor s predsednikom, je Tonin dejal: »Presenetilo me je to, da me ni nič presenetilo,« je dejal in dodal, da pogreša več vizije od predsednika vlade, ki vodi državo.

»V nekaterih državah bi zato odšel celo predsednik vlade«

Tonin je spregovoril tudi o domnevnem dogajanju v Centru za varovanje in zaščito, ki v javnosti odmeva v zadnjih dneh. »Če po vsem tem ne bosta odšla direktor policije in notranji minister, smo navadna banana republika,« je bil oster prvak NSi.

»Če smo zelo natančni, je državna tožilka povedala, da so jo nepooblaščeno nadzorovali. V demokratičnih državah je možen nadzor samo s sodno odredbo, tajno sledenje in opazovanje. Njeno zgodbo, da ne gre samo za neko tožilkino kaprico, je potrdil tudi njen varnostnik. V vsaki normalni demokratični državi bi se tresla cela gora. Ne samo, da bi odšel notranji minister, po nekaterih državah bi odšel celo predsednik vlade,« je še dejal Tonin.

Kot še pravi Tonin, je imel sam v preteklosti kot varovana oseba – tako kot predsednik državnega zbora kot tudi obrambni minister – odlične izkušnje s centrom za varovanje in zaščito. Dejal je tudi, da danes sam zaupa slovenski policiji, ne pa tudi njenemu vodstvu.