Golob razkril, zakaj naj bi v resnici odšla Bobnarjeva: Vedeli so, kje se nahaja moj otrok ...

Predsednik vlade Robert Golob je v pogovoru na TV Slovenija spregovoril o glavnih izzivih, s katerimi se bo soočala vlada v zadnjem letu mandata. Med ključnimi temami sta bili dolgo pričakovani zdravstvena reforma in stanovanjska politika, ki sta bili že od začetka mandata pod drobnogledom javnosti.

Golob je optimističen glede napovedane zdravstvene reforme, prav tako pa je prepričan, da bo nov nepremičninski davek izboljšal situacijo na področju najemanja stanovanj. Kot je poudaril, lastnikom prve nepremičnine ne bodo obdavčili, vsako naslednjo pa. Če se bodo odločili za oddajanje v najem, pa jih čakajo olajšave. Premier je prepričan, da bodo na ta način dosegli večje število prostih stanovanj, ki se bodo oddajala za neko zmerno ceno.

Opozicijski poslanci so izvedeli, kje se nahaja njegov otrok

Poleg domačih reform je bilo govora tudi o pomenu zaupanja v ključne državne institucije, kot sta sodstvo in policija. Golob je dejal, da razume, da je tožilka Mateja Gončin izgubila zaupanje v Center za varovanje in zaščito, saj da je imel sam podobno izkušnjo. »Poslanci opozicije so takrat dobili informacije, kje se nahajava jaz in moj otrok,« je poudaril. Kot dodaja, je po njegovem vedenju minister Boštjan Poklukar zdaj odredil notranji nadzor. Dodal je še, da ko se je zaradi odtekanja informacij s centra za varovanje in zaščito, počutil ogroženega, takratna ministrica Tatjana Bobnar ni hotela ukrepati. »Zato so se najine poti tudi razšle. Rekla je, da ne more ničesar storiti,« je dejal.

Voditelja Rosvita Pesek in Igor E. Bergant sta premierja povprašala tudi o domnevnem nepooblaščenem zbiranju informacij o predsednici državnega zbora Urška Klakočar Zupančič s strani Centra za varovanje in zaščito, ki bi lahko prišle prav v primeru političnih obračunov. »To je čista bedarija in tega ne bom komentiral,« ju je na kratko odslovil Golob.