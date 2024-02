Janša spregovoril: Ni tako neumnega predsednika vlade, niti v Sloveniji ne, ki bi ...

Iz SDS odhajajo Anže Logar, Eva Irgl in, presenetljivo, Dejan Kaloh – torej bo nastala nova poslanska skupina. Janez Janša zagotavlja, da SDS ne razpada, saj ima poslancev dovolj. V stranki naj bi vedeli, da bo Logar ustanovil novo stranko že, ko je ta zasnoval lastno platformo.

Še vedno obstajajo predvidevanja, da Logarjeva stranka nastaja namensko v sodelovanju z SDS, da bi desna sredina imela več možnosti sestaviti vlado. SDS meni, da bi jim ustanovitev nove stranke lahko odnesla nekaj volivcev in jim preprečila morebitno zmago, kot se je zgodilo, ko je nekaj tednov pred volitvami nastala stranka nekdanjega člana SDS Gregorja Viranta.

Drugačne, a ne boljše

Sicer naj bi bila velika napaka preostalih strank to, da se ponašajo predvsem s tem, da so od SDS drugačne, ne pa boljše. Ta strategija po Janševem mnenju ne deluje, zato kljub temu da ima Golob rekordnih 40 poslancev, napoveduje predčasne volitve.

»Bolj kot delitev na levo in desno je očitna in v praksi preverljiva delitev na politični pol, ki zna sestaviti vlado in zdržati do konca, četudi nima 46 glasov, in na politični pol, ki misli, da ni treba imeti programa, da je dovolj, da so proti nečemu, in da jim je potem dovoljeno vse,« je povedal za N1.

Vpletena nekdanja člana SDS

Pri Aferi sodna stavba naj bi sodelovala tudi Janja Garvas (nekdanja generalna sekretarka SDS) in Simon Starček, ki ga je SDS imenoval za v. d. generalnega direktorja Fursa, a odgovornosti za njuno vlogo pri nakupu stavbe na Litijski cesti Janša ne sprejema: »Za kadrovsko politiko vlade so odgovorni tisti, ki vlado vodijo, in ne tisti, ki so vodili prejšnjo vlado,« pravi. Ravnanje premierja v aferi je ocenil z besedami: »Ni tako neumnega predsednika vlade, niti v Sloveniji ne, ki bi si kopal lastni grob.«

Po njegovih besedah je premier tisti, ki obvlada svoj posel ter za vse velike in ključne stvari ve. A vseeno za največje brskanje po bančnih računih v zgodovini Slovenije, ki se je zgodilo na uradu za preprečevanje pranja denarja v času njegove tretje vlade, naj ne bi vedel.

Pomembne bodo volitve v ZDA

Janša meni, da nič ne kaže na umiritev svetovnih konfliktov, pomemben pa bo izid volitev v ZDA – predvsem za odnos do Ukrajine. SDS bo sicer v vsakem primeru podprla ameriškega republikanskega kandidata, četudi bo to Donald Trump, ki bi Slovenijo vojaško napadel.

Janša označuje Trumpovo izjavo, da bi napadel članice zveze Nato, ki ne izpolnjujejo svojih finančnih dolžnosti, kot vzeto iz konteksta in izkrivljeno s strani levičarskih medijev, kar je v nasprotju tudi z uradnim odzivom Nata – katerega generalni sekretar Jens Stoltenberg je Trumpove besede označil za nevarne.