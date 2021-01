Janša sporočil, kaj je naredil, Nemec ga je zbodel

V sredo je v Washingtonu prisegel 46. predsednik ZDA Joe Biden . Ob inavguraciji novega predsednika je ta skupaj s svojo podpredsednicoprejemal čestitke s celega sveta, med njimi pa je bilo tudi več čestitk iz Slovenije; predsednik državeje Bidnu zaželel srečo, obrambni minister in prvak NSije zapisal, da bosta Slovenija in ZDA še okrepili obrambno in politično sodelovanje, kaj je Bidnu v čestitki zapisal premier, ki je bil deležen številnih kritik, da Buidnu ni čestital že novembra po volitvah, pa ni znano. Janša je zgolj potrdil, da je novemu »voditelju svobodnega sveta«, kot svoje predsednike radi označijo Američani, poslal čestitko.»Za radovedne: Predsednik vlade Janez Janša je danes novemu predsedniku ZDA Joeju Bidnu čestital ob zaprisegi na popolnoma enak način in s podobno vsebino kot leta 2005 z iste funkcije takratnemu predsedniku. Slovenija in ZDA sta bili zaveznici v Natu takrat in sta danes,« je na twitterju sporočil Janša.»Uf, je pa moralo biti boleče. A krona je še na glavi?« je Janšo zbodel poslanec SDPaslanec SABpa je komentiral, da »je vendar prevladoval razum in ne aroganca«, nato pa se je vrašal, ali je tudi »naš samohvalni zunanji minister«čestital: »Nisem zasledil čestitke.«