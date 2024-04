Janša brutalno: »Slovenski levičarji, zbrani okrog vlade, posnemajo Hitlerja«

Poročali smo že, da se je začelo dvodnevno izredno zasedanje DZ, na katerem bodo poslanci med drugim odločali o datumu posvetovalnih referendumov o obravnavi ureditve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu za volitve v DZ ter o gojenju in posedovanju konoplje.

Bodo pa posvetovalni referendumi o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu in o uporabi konoplje bodo, kot kaže, potekali 9. junija, hkrati z evropskimi volitvami. Poleg poslancev Svobode bodo namreč omenjeni datum podprli tudi v Levici. DZ bo sicer o datumu izvedbe referendumov glasoval v četrtek.

Je pa debata med poslanci o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja zmotila šefa opozicije.

Posvetovalni referendumi o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu in o uporabi konoplje bodo, kot kaže, potekali 9. junija, hkrati z evropskimi volitvami.

Tako je Janez Janša udaril: »Medtem ko Ustava RS jasno zapoveduje, da je življenje človeka nedotakljivo in temu pritrjuje tudi zdravstvena stroka, slovenski levičarji, zbrani okrog vlade posnemajo Adolfa Hitlerja. Samo poslušajte razprave svobodnjakov.« To je zapisal na omrežju X in objavil ukaz nemškega diktatorja o začetku izvajanju usmrtitev iz usmiljenja ...