Šefica Janševih poslancev v šoku: »Kot bi bral postopek za izvršitev smrtne kazni«

Poročali smo že, da v zdravniški zbornici Slovenije ostro nasprotujejo predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga bo v četrtek obravnaval DZ.

Zakon bodo sicer spoštovali, bodo pa mnogi zdravniki pri njegovem izvajanju uveljavljali ugovor vesti. Po besedah predsednice zdravniške zbornice Bojane Beović predlogu zakona nasprotujejo predvsem v osnovni želji zdravnika pomagati bolniku. Evtanazija je sicer v državah, kjer jo izvajajo, razumljena kot nekakšen napredek, je pa vprašanje, ali gre res za to oz. ali ne gre morda za zablodo. Zdi se namreč, da stremimo zgolj k neki idealni podobi človeka, vse ostalo, na primer trpljenje ali invalidnost, pa kljub možnostim, da je tem ljudem mogoče pomagati, dojemamo kot nevzdržno, je opozorila.

Izrazita podpora predlogu zakona med volivci koalicijskih strank

Raziskave javnega mnenja pa po besedah avtorjev predloga zakona kažejo izrazito podporo predlogu med volivci koalicijskih strank, zato pričakujejo, da ga bodo poslanci ocenili kot primernega za nadaljnjo obravnavo. Soavtor zakona Andrej Pleterski je tako pred časom dejal, da se je skozi dejavnost nasprotnikov izkazalo, da je predlog zakona dovolj dobro pripravljen, da lahko odgovarja na vse očitke. Poudaril je, da predlog ni prejel resnih strokovnih ugovorov.

Soavtor Dušan Keber pa meni, da gre pri predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja za interese vseh državljanov, da imajo to pravico, ne glede na to, ali jo bodo izkoristili ali ne. »In ob tem padajo čisto vsi zadržki, ali je to pravi čas, ali so proti Cerkve in zdravniki. Tukaj so potrebe državljanov, ki jih je strah morebitnega trpljenja pred smrtjo in ki želijo, da jim država omogoči zmanjšanje tega trpljenja,« je povedal.

Drugače pa seveda menijo v opoziciji. Take je denimo vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec na družbenem omrežju sporočila: »Občutki ob branju predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja so neopisljivi. Kot bi bral postopek za izvršitev smrtne kazni. Zdravnik mora izvesti to in to, medicinska sestra mora …«