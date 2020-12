Janša pojasnil, kdaj bomo razglasili zmago nad novim koronavirusom (VIDEO)

Predsednik vladeje po srečanju štirih predsednikov v predsedniški palači pojasnil, da sta pred nami dva meseca, ki bosta težja od mesecev, ki so za nami. Takšne so napovedi strokovnjakov, ki svetujejo Evropski komisiji. »Kljub temu da vidimo luč na koncu tunela v obliki cepiv, je jasno, da do pozne pomladi s precepljenostjo ne bo mogoče v popolnosti ustaviti širjenja novega seva virusa,« je dejal Janša, ki zato do sredine marca odsvetuje vsa nenujna potovanja. Tistim, ki načrtujejo obisk Slovenije, pa svetuje, da obisk preložijo.Janša meni, da bomo zmago nad koronavirusom v EU razglasili takrat, ko bo 70 odstotkov ljudi »uspešno precepljenih z učinkovitim cepivom«. Kot pravi, v Sloveniji stroka računa, da bomo »s hitrim cepljenjem najranljivejših skupin bistveno vplivali na najbolj tragične posledice epidemije«.Janša državljanom svetuje, naj se zabavi in obisku prijateljev odpovedo, saj bodo to lahko nadoknadili pozneje. »Česar ne moremo nadoknaditi, pa so izgubljena življenja. Zato izrekam iskreno sožalje vsem tistim, ki ste izgubili svoje najdražje v obdobju spopada z epidemijo.«