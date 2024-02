Janša pikro: Nobene pandemije, Golobova vlada pa kar z odloki nad ljudstvo?

Poročali smo že, da je ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel povedala, da so na vladi pripravili odlok, ki določa storitve, ki jih bodo morali zdravniki izvajati tudi v času stavke. Odlok bo veljal petka naprej. Med drugim gre za storitve za ranljive skupine, je poudarila ministrica.

Fides in Zdravniška zbornica: nezakonito, ni videti pravne podlage

V Zdravniški zbornici Slovenije ob tem ocenjujejo, da za vladni odlok, s katerim je ta določila dodatne zdravniške storitve, ki jih je treba opravljati v času stavke, »ni videti pravne podlage«. Ob tem so opozorili, da nikakršen odlok ne more nadomestiti 1200 zdravnikov, kolikor jih v Sloveniji manjka, da bi dosegli njihovo povprečno število v EU. V zdravniškem sindikatu Fides pa menijo, da je določanje obsega zdravstvenih storitev z odlokom, ki ga je danes sprejela vlada, nezakonito. Opozarjajo, da se z njim posega v ustavno in zakonsko urejeno pravico do stavke ter da ni pravne podlage, na kateri bi vlada z odlokom določala obseg zdravniških storitev, ki sodijo v minimum delovnega procesa.

Ta vladna odločitev je vzbudila pozornost tudi pri šefu opozicije. Janez Janša je tako na omrežju X, pikro zapisal: »A kar odlok? Nobene pandemije, Golobova vlada pa kar z odloki nad ljudstvo?

So kolesa in odločbe že pripravljeni?«