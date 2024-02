To je nabor storitev, ki jih zdravniki morajo opravljati kljub stavki

Na novinarski konferenci po seji vlade je ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel povedala, da so pripravili odlok, ki določa storitve, ki jih bodo morali zdravniki izvajati tudi v času stavke. Odlok bo veljal od jutri.

Gre za storitve, na katere so pacienti napoteni s stopnjo nujnosti zelo hitro, storitve za vse ranljive skupine, tudi invalide, izdajo bolniških potrdil in bolniških listov, napotitve pacientov na nadaljnje zdravljenje in zagotavljanje informacij o zdravstvenem stanju oskrbovancev v domovih za starejše in posebnih socialno-varstvenih zavodih in druge storitve, potrebne za uveljavljanje pravic iz socialnih zavarovanj.

Prav tako se je zgodilo, da v domovih za starejše sorodniki varovancev zaradi stavke niso prišli do informacij o stanju njihovih staršev, kar je povzročilo dodatno zaskrbljenost.

Vodstva bolnišnic in zdravstvenih domov se medtem pripravljajo na reorganizacijo, ki bo potrebna, potem ko bodo v petek postali veljavni umiki soglasij za nadurno delo zdravnikov, ki so se v okviru stavke odločili za takšno potezo.

Stavka Fidesa traja že sedem tednov. Pravice do stavke se ministrica zaveda, a ta mora biti sorazmerna in ne sme pretehtati ustavnih pravic, pravi.

»V tem času ni prišlo do škode, razen do kršitve pravic, ki so določene z ustavo, zato so danes sprejeli odlok, kako to preprečiti,« je povedala ministrica.