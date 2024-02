Bo Zveza organizacij pacientov mediator med Fidesom in vlado?

V Zvezi organizacij pacientov Slovenije so pripravljeni prevzeti vlogo mediatorja med Sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides ter vlado. Predlog za mediacijo so posredovali predsedniku vlade Robertu Golobu in predsedniku Fidesa Damjanu Polhu, je razvidno iz predloga, ki ga je zveza posredovala STA.

Predlog za mediacijo, pod katerega je podpisana predsednica zveze organizacij pacientov Štefanija Lukič Zlobec, so v zvezi pripravili tudi na pobudo Zdravniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Za tak korak so se odločili po tistem, ko sta tako vladna kot sindikalna stran javno izrazili pripravljenost na mediacijo. Tako ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel kot Polh sta v pogovoru za Val 202 v sredo namreč izpostavila to možnost.

Ob tem so v zvezi spomnili na zatrjevanja obeh strani, da so jim pri iskanju izhoda v ospredju interesi pacientov. »Prosimo, da našo pobudo sprejmete kot znak naše zaskrbljenosti za razmere v zdravstvu in posledično položaj pacientov. Hkrati izražamo prepričanje, da smo sposobni prispevati k razrešitvi tega spora,« je zveza zapisala v predlogu.

Fides: vključitev mediatorja vsekakor dobrodošla

Iz sindikata Fides so sporočili, da ostajajo odprti za vse oblike reševanja stavkovnih zahtev, »tudi za vključitev mediatorja, po možnosti iz države EU, ki bo slovensko vlado vrnil na pogajanja o stavkovnih zahtevah, ki so pravno edina prava pot za iskanje rešitev za prenehanje stavke«.

Glede na podpisana sporazuma z vlado tokrat pri mediaciji ne bi šlo več za vprašanje že dogovorjenih vsebin, temveč zgolj glede njihove čimprejšnje realizacije. V tem pogledu bi bila vključitev zunanjega neodvisnega mediatorja, torej nekoga, ki se do sedaj še ni postavil na nikogaršnjo stran, vsekakor dobrodošla, so poudarili pri Fidesu.