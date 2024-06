Janša o varnostnem sporazumu: Malo resnosti, Rusija je že napadla Evropo

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na povabilo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega odpotovala v Ukrajino. Delovni obisk, katerega namen je izkazati politično podporo in vsestransko pomoč Slovenije Kijevu, je zasenčil nesporazum glede podpisa dvostranskega varnostnega sporazuma, kakršnega je Ukrajina podpisala že z 18 drugimi državami. Kijev namreč ni podprl osnutka sporazuma, saj v njem ni bilo konkretnih zavez glede pomoči.

Türk: Tovrstni sporazumi niso primerni

Za Delo je spregovoril bivši predsednik republike in mednarodni pravnik Danilo Türk, ki meni, da ti sporazumi niso primerni. »Ne grozi nobena ruska zasedba Evrope. Rusija nima niti moči niti volje, da bi napadala Evropo. To je propaganda, ki dobiva svoj izraz v dokumentih, kot so varnostni sporazumi,« je med drugim poudaril nekdanji predsednik republike.

Janša: Rusija je že napadla Evropo

»Malo resnosti vendar. Rusija je že napadla Evropo. Ukrajina je največja evropska država. Prvorazredni bivši predsednik slabo skriva svoje rusofilstvo. Tako kot je nekoč slabo prikril norčevanje iz predloga Demosa za plebiscit,« pa se je na besede Türka na družbenem omrežju X odzval prvak opozicije Janez Janša.