Janša na kongres po novi mandat

SDS se bo danes v Slovenskih Konjicah sestala na 12. kongresu, ki bo potekal pod sloganom Gradimo Slovenijo #zate. Enako so poimenovali nosilno programsko resolucijo. Da bo SDS tudi v prihodnje vodil Janez Janša, ki stranki predseduje od leta 1993, ni vprašljivo, saj je tudi edini kandidat za predsednika. Na kongresu pričakujejo okoli 600 delegatov.



Kot je pred nekaj dnevi povedal vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec, Janša na volitvah za predsednika stranke ne bo imel protikandidata, saj so skoraj vsi odbori predlagali njega, zato bodo volitve formalnost. »Mislim, da je predsednik tudi zelo prepričljiv in ima primerno podlago, da nihče ne dvomi o njegovih zmožnostih. Verjamem, da bo na enak način vodil stranko vnaprej,« je dejal.



Delegati bodo danes razpravljali o petih programskih resolucijah, ki vključujejo vse družbene segmente in zajemajo ranljive skupine. Nosilna resolucija je Gradimo Slovenijo, ki po njihovih navedbah utrjuje vrednote in načela SDS, izpostavlja dolžnosti odgovorne politike in utrjuje zaupanje v EU in njene institucije. S predlogom resolucije z naslovom Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države, v kateri opozarja na nevarnost ekstremistov in Levice, pa je SDS v javnosti dvignila precej prahu.



Osrednji kongresni slogan Gradimo Slovenijo #zate po navedbah v stranki odseva intenzivno delo SDS znotraj aktualne vlade v času svetovne pandemije, usmerjeno v gospodarski in socialni razvoj Slovenije ter v zagotavljanje blaginje za vse državljanke in Slovenije.



Na kongresu je tako pričakovati načrt za delo stranke in vodenje tretje vlade pod Janševim vodstvom do konca mandata. Janša, ki bo imel osrednji kongresni govor, bo delegate verjetno seznanil tudi o stanju epidemije covida 19 in izhoda iz nje v smislu gospodarskega okrevanja.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: