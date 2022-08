Janša sodstvo označil za »karikaturo, ki si nabira sramoto na sramoto« (FOTO)

»Po skupnem pikniku stranke SD so sodnice odšle domov in spisale neodvisno sodbo,« je Janša zapisal na Twitterju. Dodal je še, da »kadija toži, kadija sodi« in da si »slovenska karikatura sodstva nabira sramoto na sramoto«. Po njegovih besedah gre kar za »sodišče socialnih demokratov«. »Ne samo, da se udeležujejo istih strankarskih dogodkov, v Velenju domujejo celo na istem naslovu. Usklajevanje 'neodvisnih sodb' lahko poteka tako v prostem kot v delovnem času,« je še zapisal a Twitterju.

SD je v začetku julija na Okrajnem sodišču v Velenju namreč vložila tožbo proti Janši zaradi njegovih javnih izjav, povezanih z lastništvom vile na Levstikovi 15 v Ljubljani, kjer ima SD svoj sedež.

Moral objaviti opravičilo

Okrajno sodišče v Velenju je konec oktobra lani izdalo zamudno sodbo in med drugim odločilo, da mora Janša na Twitterju objaviti naslednje opravičilo: »Tožena stranka, Ivan (Janez) Janša, se opravičujem tožeči stranki, stranki SD, za moje neresnične zapise na družbenem omrežju Twitter o tem, da SD posluje iz ukradene židovske vile na Levstikovi 15 v Ljubljani. Ta vila ni bila ukradena in je SD lastništvo na njej pridobila na zakonit način,« so tedaj v sporočilu za javnost navedli v stranki SD. Janši so naložili tudi plačilo 10.000 evrov odškodnine in plačilo stroškov sodnega postopka.

Sodišče izdalo zamudno sodbo, ker Janša ni prevzel pošiljke sodišča in posledično v 30-dnevnem roku ni odgovoril na tožbo, pri tem pa je sodišče ugotovilo, da so izpolnjeni tudi drugi pogoji za izdajo zamudne sodbe. Sodišče je tožbenemu zahtevku ugodilo v celoti.

Na tožbo se je pritožil

Janša se je na sodbo pritožil, a je višje sodišče v Celju pritožbo zavrnilo in v celoti pritrdilo prvostopenjskemu sodišču. Sodba je s tem postala pravnomočna.

Socialni demokrati bodo Janeza Janšo tudi pisno pozivali k njeni izpolnitvi. Če Janša sodbe ne bo izvršil, lahko sledi sodna izvršba, je na popoldanski izjavi za medije povedala sekretarka poslanske skupine SD Eva Žunkovič. O tem, da Janša na tožbo ni odgovoril, ker je ni prevzel, pa je dejala, da se jim glede na prejšnjo prakso Janše v drugih postopkih »dozdeva, da gre za izigravanje sodnih postopkov in pravne države z njegove strani«.

Janša je sicer že ob prvostopenjski sodbi razburil zlasti sodno javnost, saj je v odzivu nanjo navedel, da »gre za prakso sodišča v Velenju, ki je napakirano s klientelistično paleto članov ali simpatizerjev Socialnih demokratov in ki izreka sodbe brez obravnav in brez možnosti obrambe«. Na te besede se je odzvalo več sodnih institucij oziroma organizacij, tudi Vrhovno sodišče, Sodni svet in Sodniško društvo. Slednje je med drugim izpostavilo, da je izjava tedanjega premierja Janše »nedopustno omalovažujoča do sodnikov omenjenega sodišča oz. do sodišča kot temeljne institucije pravne države«.

Odziv kandidatke za predsednico Slovenije

Na odločitev Višjega sodišča se je preko družbenega omrežja odzvala tudi Nataša Musar Pirc, kandidatka za predsednico Slovenije.

»V naši pisarni smo danes z zadovoljstvom sprejeli odločitev Višjega sodišča in njegovo prepričljivo argumentacijo. Obžalujem, da druga stran, še posebej, ker gre za opozocijskega prvaka, namesto samorefleksije podžiga teorije zarote.«