Janša doživel največji padec, a tudi Golob si ne more še oddahniti

Naraščanje nezadovoljstva z delom vlade, ki se je izrazito stopnjevalo zadnje tri mesece, se je ob koncu leta ustavilo, kaže javnomnenjska raziskava Vox populi, ki jo je za Dnevnik opravila Ninamedia. Podpora vladi sicer ostaja nizka, kot neuspešno jo ocenjuje skoraj 54 odstotkov vprašanih. Med strankami vodi SDS, največ pa je neopredeljenih.

Javnomnenjsko raziskavo je med 11. in 14. decembrom za časnik Dnevnik opravila agencija Ninamedia na vzorcu 700 anketirancev.

Kot neuspešno je delo vlade ocenilo 53,9 odstotka vprašanih, kot uspešno pa 31,7 odstotka. Prejšnji mesec je bilo nezadovoljstvo z delom vlade še nekoliko večje in je doseglo najnižjo točko v tem mandatu vlade, a rezultat za vlado tudi ta mesec ni bistveno boljši, za le dobri dve odstotni točki.

Pri podpori političnim strankam brez sprememb

Pri podpori političnim strankam decembrsko merjenje ni prineslo sprememb. Največ sodelujočih v anketi bi na volitvah namenilo svoj glas stranki SDS, in sicer 22,6 odstotka vprašanih (novembra 22,4 odstotka). Za Gibanje Svoboda pa bi glas oddalo 16,7 odstotka anketirancev (novembra 16,3 odstotka).

Na tretjem mestu je SD s 7,3-odstotno podporo (prejšnji mesec 7,9 odstotka), sledi NSi, ki bi jo izbralo 6,1 odstotka vprašanih (novembra 6,4 odstotka), Levica pa bi prejela pet odstotkov glasov (novembra 5,1 odstotka). Neopredeljenih je 31,1 odstotka vprašanih (novembra 33 odstotkov), 7,7 odstotka jih ne bi volilo, 3,4 odstotka pa bi jih izbralo druge stranke.

Največji padec na lestvici je doživel predsednik SDS Janez Janša, ki je na 14. mestu, novembra pa je bil deseti.

Izračun deležev med opredeljenimi volivci, ki pokaže možen volilni izid, če bi bile volitve to nedeljo, pa kaže, da bi SDS dobila 39,2 odstotka glasov in 34 poslancev, Gibanje Svoboda 28,9 odstotka in 25 poslancev, SD 12,7 odstotka in 11 poslancev, NSi 10,6 odstotka in 10 poslancev ter Levica 8,7 odstotka glasov in 8 poslancev.

Na prvem mestu lestvice priljubljenosti politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledi poslanec SDS Anže Logar, ki ima skoraj enako oceno, oba pa sta tokrat ocenjena bolje kot prejšnji mesec.

Sledijo kočevski župan Vladimir Prebilič, evropska poslanka Ljudmila Novak, zunanja ministrica in predsednica SD Tanja Fajon in gospodarski minister Matjaž Han. Med prvo deseterico so se uvrstili še ljubljanski župan Zoran Janković, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, poslanec NSi Janez Cigler Kralj in predsednik NSi Matej Tonin.

Podpora vladi Roberta Goloba ostaja nizka, kot neuspešno jo ocenjuje skoraj 54 odstotkov vprašanih.

Premier Robert Golob, ki je zadnje mesece močno in vztrajno padal po lestvici, je zdaj na 12. mestu, kar je mesto višje kot novembra. Največji padec na lestvici je doživel predsednik SDS Janez Janša, ki je na 14. mestu, novembra pa je bil deseti.