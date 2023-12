Golob o možnosti odstopa: »Bolj ko se o tem govori, bolj sem motiviran«

Na Televiziji Slovenija so gostili predsednika vlade Roberta Goloba. Pol letu in pol je glede primerjave vodenja vlade in podjetja ocenil, da je treba pri vodenju države upoštevati več deležnikov kot v podjetju.

Pogovor na TV Slovenija. FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs

»Ampak dobra lastnost uspešnih menedžerjev je, da se znamo učiti in marsikaj sem se naučil v tem letu in pol. Verjamem, da bo tudi zaradi tega v bodoče boljše in tudi meni bolj enostavno. Naučiti se iz lastnih napak je potrebno nekaj šole definitivno, ampak priznavanje napak je ena od tistih lastnosti, ki bi jo morali naučiti naše otroke. Zakaj? Ker takrat, ko človek prizna napako, potem lahko tudi raste in v to res verjamem. Priznati in se popraviti, je moj življenjski moto,« je pojasnil.

Bolj ko se o tem govori, bolj sem motiviran za delo.

O dobrih odnosih s predsednico republike, ki ji nič ne zameri

Premier je zanikal, da bi za politično sporočilo, ko je bil v Bruslju v času, ko je predsednica republike Nataša Pirc Musar nagovorila poslance. Dodal je, da je v njenih besedah vzel prepoznal tudi sam in da nima nobene težave, da bi sprejemal tisto kritiko, ki je usmerjena v nadaljnjo rast in v izboljšave.

»Vsaka dobronamerna kritika je v resnici koristna in sem človek, ki sem prvič pozitiven in hkrati se zelo rad učim,« je poudaril in dodal, da imav zelo korekten odnos s predsednico in da bo tako tudi ostalo.

Nimam težav s kritikami, ki so usmerjene v rast in izboljšave.

Predsednici tudi ne zameri, da je zaposlila nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar. »Zavedam se tega, da ko je nekdo zaposlen v uradu predsednice države, je pač ta oseba politična oseba,« je pojasnil Golob.

Govorice o odstopu oziroma menjavi

O razlogih za občuten padec podpore vladi kot stranki Svoboda, Golob pravi, da ga nekateriprepričujejo, da je to nekaj normalnega. »Tisto, kar šteje v politiki, so vedno in izključno samo volitve. Ankete so lahko dobrodošel pokazatelj na pol poti, kako ti gre, ampak kdor bo ravnal s svojo politiko po anketah in ne po ciljih, katerim se je zavezal na začetku mandata in za kar je v resnici dobil podporo volivcev, verjamem, da ne more dobro zaključiti. Sam se držim tega, kar je zapisano v koalicijski pogodbi, ker smo zato dobili mandat volivcev,« je pojasnil.

A ker je optimist po naravi, pravi, da bo ostal do volitev. »Verjamem, da takrat bo prava anketa izpeljana.« Komentiral je tudi govorice, da je nameraval odstopiti oziroma, da so ga želeli zamenjati. Golobov odgovor je bil: »Bolj ko se o tem govori, bolj sem motiviran za delo«.

Klakočar Zupančičeva tole meni o padcu podpore Svobodi

V pogovoru so se dotaknili tudi namigov, da naj bi zahteval odstop predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Njegov odgovor je bil jasen: »Nisem zahteval njenega odstopa, več vam ne morem povedati.« Pravi, da imata danes dober in korekten odnos in sodelovanje med vlado in državnim zborom poteka zelo dobro.