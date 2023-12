Grims premierja Goloba obtožil veleizdaje Slovenije! To pa je naredila šokirana Urška (VIDEO)

Redno decembrsko zasedanje DZ-ja, ki se je začelo v sredo, se nadaljuje s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade. Robert Golob je najprej odgovoril na vprašanje glede ilegalnih migracij.

Golob je najprej odgovoril na vprašanje v zvezi z ukrepi zaradi povečanega števila nezakonitih migracij, ki ga je zastavil Branko Grims (SDS). Ob tem je Grims navedel, da je Slovenija izgubila varnost, in predsednika vlade vprašal, kaj bo vlada storila, da zaščiti Slovenijo in ji povrne varnost. Golob je v odgovoru pojasnil, da so nezakonite migracije problem vsega sveta in Evropske unije in da nobena evropska država, ne tranzitna ne ciljna, ne more vprašanja reševati samostojno, temveč le skupaj.

Dobil je opomin

Grims je nato od premierja ravno zato, ker poudarja, "kako je to treba narediti skupaj", znova zahteval, naj pojasni, kaj bo sam storil za zaščito državljanov. Obenem mu je očital, da je na evropskem nivoju, brez soglasja državnega zbora, podal soglasje k večinskemu odločanju in k dogovoru za obvezno relokacijo migrantov oziroma za obvezne kvote. »V zgodovino Slovenije boste odšli kot najslabši premier vseh časov (…) kot veleizdajalec Republike Slovenije,« je končal Grims, predsednica DZ-ja Urška Klakočar Zupančič pa mu je za izrečeno izrekla opomin.