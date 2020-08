Janja igrala, Klemen pa zadel

Otroci bodo veseli nagrade

Poletje s Slovenskimi novicami

Tudi to poletje nagrajujemo naše zveste bralce. Vsak dan med 4. julijem in 8. avgustom izžrebamo nekoga, ki dobi bogat paket, poln lepih izdelkov, ki v teh poletnih dneh pridejo še kako prav. Niz daril smo pripravili skupaj z Dano, Radensko, Intersnack – Chiom, Mesom Kamnik, Kotanyijem, Svilanitom, Učili International – Felixom, nekaj lepih nagrad pa smo primaknili še sami. Za nagrade se lahko potegujete tako, da izpolnite prijavnico in jo pošljite na naš naslov: Delo d.o.o., marketing, Dunajska 5, 1509 Ljubljana.

»Ko sem v časopisu videla kupon za nagradno igro, sem poklicala na uredništvo in vprašala, ali ga je treba poslati na dopisnici ali naj ga raje zapakiram v kuverto. Pojasnili so mi, da lahko igram tudi prek spleta, in tako sem najprej vpisala sebe, potem pa pod svojo telefonsko številko še moža. Trikrat ali štirikrat sem pisala, in ko sem hotela klikniti še enkrat, ste me že vi prehiteli s klicem,« je pojasnila, ki je to poletje vztrajno – in uspešno – igrala nagradno igro Poletje s Slovenskimi novicami.A glavne nagrade ni zadela ona, temveč njen mož. In tako smo se skoraj hoteli opravičiti, ko smo poklicali telefonsko številko, napisano ob imenuWeisbacher, pa se je oglasil prijazen ženski glas. Njegova žena Janja, ki je vztrajno klikala po internetu, je med nasmeški takoj pojasnila: »Ne, ni pomota. Nisem Klemen, je pa on tu poleg mene in takoj vam ga dam na telefon.«Ko smo družino Weisbacher obiskali v Kobaridu, je Klemen pojasnil, da pri nagradnih igrah sicer nimajo pretirane sreče: »Morda smo daleč nazaj dobili kakšno malenkost.« Žena Janja pa je dodala: »Otroci so igrali neke igre prek revije AMZS in so zadeli nagrade.«Otrok v hiši na samem robu Kobarida, kjer se po domače reče Črebova, ta dan ni bilo doma. »Vsi trije so na letovanju. Ko pridejo domov, bodo zelo veseli nagrade,« je o 10-letnem, leto mlajšemin sedemletni hčerkicipovedala mamica Janja. Vsi trije otroci so vključeni v delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Kobarid, katerega član je od desetega leta tudi očka Klemen. Sodeluje pri intervencijah, in ko ga vprašamo, kakšne so te, odgovori: »Poleti prevladujejo prometne nesreče, v katere so dostikrat vpleteni motoristi.«Ob naštevanju imen naraščaja starši dodajo, da je že priimek dolg, tako da so zraven iskali kratka imena. In ker sta se imeni obeh fantkov začeli na T, je to tudi črka, ki so jo postavili na začetek imena najmlajše v družini. Očka Klemen, ki je ta teden na dopustu, sicer pa dela kot CNC-operater stružnice, pa je dodal, da bodo otroci bržčas skrbno in pravično razdelili nagrado.In ta ni majhna, kajti družini Weisbacher smo pripeljali poln prtljažnik dobrot. Tu so pijače Dane in Radenske in čudovita Svilanitova brisača. Zraven so še sredstva za sončenje Hawaiian Tropic in sveženj poletnega branja založbe Učila – Felix, poleg tega še zajeten paket različnih odtenkov čipsa Chio. Zraven smo dodali še žar na oglje, orodje za prave mojstre peke na žaru, bon za nakup izdelkov Mesa Kamnik, kuhinjske krpe, začimbe Kotanyi, poleg pa smo nekaj lepih izdelkov primaknili še v uredništvu.»Otroci pridejo ravno konec tedna in bodo zelo veseli vsega. Mali sokovi Dana se mi zdijo zelo zanimivi, nisem jih še videla, in mislim, da bodo otroci najprej planili po njih,« je povedala Janja Weisbacher, njen mož Klemen pa je prikimal in jo dopolnil: »Zagotovo si bodo takoj razdelili nagrado in prešteli sokove, tako da bodo vsi trije dobili enako.«Janja Weisbacher je še dodala, da bodo knjige iz nagradnega paketa še kako prav prišle na dopustu: »Za turistične bone gremo v hotel v Kranjsko Goro. Najprej smo bili skeptični glede letovanja, a zdaj ugotavljamo, da sta Kobarid in celotno Posočje polna gostov, Slovencev in tujcev.«Na dopust bo mlada družinica tako vzela kar nekaj stvari, ki jih je zadela v nagradni igri Poletje: knjige, kremo za sončenje, brisačo in tudi kak sok bodo verjetno ostali za pot na Gorenjsko.