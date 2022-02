Stroka je jasna: ukinjanje PCT pogoja, konec tudi karanten (VIDEO)

Po posvetu s predstavniki zdravstva o prilagajanju ukrepov za zajezitev epidemije covida na Brdu, je pred kamere stopil Janez Poklukar, minister za zdravje. Že včeraj je napovedoval prilagajanje ukrepov oziroma njihovo rahljanje, o vsebini pa še ni govoril, saj da bodo sledili stroki, s katero pa so se srečali danes.

V Sloveniji je koronavirus do danes vzel več kot 6600 življenj, spregovoril je splošno o ukrepih, o cepivih, zahvalil je vsem, ki so prispevali k razvoju, raziskovanju, ozaveščanju in zdravljenju bolnikov. Danes smo začrtali smer, kako iz epidemije koronavirusa, je razkril, prit tem pa zaščititi najranljivejše in zdravstvenega sistema. V bolnišnicah je še okoli tisoč covidnih bolnikov, zaradi česar so storitve nekoliko omejene. Postopno se bodo vračali k izvajanju rednih programov in k rednemu izvajanju vseh preventivnih programov. Kdaj točno, ni napovedoval, bi pa to lahko dosegli po 10. marcu ali okoli sredine tega meseca, je dodal. Hkrati je dodal, da bo tako, ko bo v bolnišnicah okoli 300 bolnikov.

Kar se tiče sproščanja ukrepov, je dejal, da je bila razprava celovita in poglobljena: »Tako smo se danes pogovarjali o postopnem sproščanju PCT, postopnem ukinjanju testiranja, spremenjenih protokolih na smučiščih, javnih prevozi, gostinskih lokalih.«

»Virus je še vedno med nami, a se neprestano spreminja. Pomembno se je spremenil ravno konec leta lani in iz tega izhajajoč, smo sedaj v petem oziroma omikronskem valu. Ukrepe in priporočila prilagajmo njegovemu način spreminjanja in obnašanja,« pravi minister. Dodaja, da je vesel, da se bližamo trenutku, ko bomo lahko živeli tako kot pred epidemijo. A virusa še nismo premagali, je opozoril.

Za te dejavnosti predlagajo ukinitev pogoja PCT

Za njim je besedo dobila Mateja Logar, vodja strokovne skupine: »Omikron je nekoliko premešal karte, spremenil nekatera spoznanja in nas spodbudil k novemu načina razmišljanja, kar se tiče same epidemije. Če smo imeli v predhodnih valovih predvsem z bolnišničnim okoljem, se je tokrat pokazalo, da lahko virus ohromi tudi splošno populacijo.« Glede na nov karakter virusa, za katerega lahko danes trdimo, da povzroča drugačno, blažjo obliko bolezni, se lahko nekoliko drugače odločamo glede sproščanja ukrepov, pravi Logarjeva. Opozarja, da je okuženih še vedno veliko, v bolnišnicah pa smo še vedno na platoju. Čas je, da se resno začnemo pripravljati, da se postopoma vrnemo v novo normalo, je dodala.

Z 28. februarjem se zaključuje presejalno testiranje zaposlenih, je napovedal minister za zdravje Janez Poklukar.

»Trgovinska dejavnost, dejavnosti na bankah, poštah, bencinskih servisih (Poklukar je dodal še knjižnice, op.p.) – za te dejavnosti smo predlagali, da se odpravi pogoj PCT-ja, ohranja pa se pogoj največjega števila ljudi, ki so lahko istočasno v prostorih,« je dejala Logarjeva in dodala, da tisti osnovni ukrepi še vedno veljajo. PCT pogoja tudi po njihovem predlogu ne bi bilo treba izpolnjevati v gostinskih dejavnostih, ki se izvajajo na odprtem. Naj poudarimo, da gre za predlog, ki ga mora vlada še potrditi.

Bojana Beović je izpostavila, da se virus nenehno spreminja, kar se tiče sproščanja ukrepov, pa pravi, da mora biti postopno in previdno, saj se razmere lahko poslabšajo in takrat bo treba ponovno sprejemati ukrepe. Kaj bo jeseni? Po mnenju nekaterih bi lahko prišlo spet do rasti okužb, pravi, in takšna napoved se ji zdi realna.

Konec karanten?

Epidemiolog Mario Fafangel je predstavil spremembe glede karanten: »Karantena ni več primerna glede na trenutno epidemiološko stanje v Sloveniji. Ta pristop ni več smiseln. Pri različici, kot je omikron, ne daje pričakovanih rezultatov. Predlog je, da se iskanje stikov, kot ga poznamo danes, ustavi. Oseba je sama odgovorna, da obvesti svoje visoko tvegane stike. Ostaja aplikacija #OstaniZdrav, karantene pa se ukinejo.« Na koncu je dejal, da po današnjem srečanju, in če bo vlada ta predlog sprejela, to pomeni, da od 18. februarja covid ni več karantenska bolezen.