Janez Poklukar napovedal spremembo, ki bo po žepu udarila samo nekatere

»Omikron je v dobrih 14 dneh praktično izpodrinil delto, zato štetje nima več smisla, saj so v veliki meri potrjeni primeri z različico omikron,« pravi minister za zdravje Janez Poklukar. Kaj bo ta različica pomenila za bolnišnice, še ne vedo. Skrbi ga, da gremo v obdobje, ki ga v tej epidemiji še nismo doživeli, zato bosta družba in gospodarstvo postavljena pred posebne organizacijske težave, saj da bo virus preplavil celotno populacijo. Opažajo, da se nekatere dobavne verige zaščitne opreme že trgajo, nekateri pa so dobili odpovedir.

Do zdaj je v Sloveniji hospitaliziranih devet bolnikov zaradi omikrona. Za prve štiri ni bil kriv omikron za hospitalizacijo, za drugih pet pa minister nima podatkov.

»Cepljenje še vedno ostaja ukrep številka ena. Cepljeni in preboleli imamo zaščito, naš imunski sistem ima spomin, zato se bomo proti virusu uspešno borili in po večini potek bolezni ne bo zahteval hospitalizacije,« pravi Poklukar. Po njegovem je pri necepljenih večja verjetnost težkega poteka bolezni in da so necepljeni veliko bolj izpostavljeni dolgotrajnim posledicam covida, tako imenovanemu dolgotrajnemu covidu.

Minister je napovedal nove dneve cepljenja. »Odločitev za cepljenje je vaša odločitev in jaz za vas ne morem narediti tega koraka. Sam sem prebolevnik in hkrati trikrat cepljen. Cepljeni so tudi moja žena in moji otroci,« je dejal minister. Bodo pa naredili vse, da cepljenje približajo ljudem.

Po tem valu prihajajo spremembe

»Velik del epidemiološke se bo dogajal v domačem okolju, v široki družbi, vendar bo ta val družba doživela široko, povsem drugače kot prejšnje,« še dodaja Poklukar. Govoril je tudi o testiranju na novi koronavirus. Država jih zdaj financira, a ne bo več dolgo tako. »Ko bo epidemija prešla vrh, bo predlagan koncept, ki smo ga imeli pred četrtim valom – da so testi plačljivi za tiste, ki jih ne potrebujejo iz zdravstvenih razlogov, iz tistih posameznih izjem, ki so bile naštete.«

Kako se ubraniti omikrona?

Infektolog in član Sazuja Franc Strle je dejal, da je relativno dobro pri različici omikron, da je videti, da bolezen poteka v blažji obliki, da je delež tistih, za katere je potrebna hospitalizacija, manjši. Kaj lahko naredimo? O omikronu je malo podatkov, pravi, velja pa upoštevati enostavne stvari (oddaljenost, čim manj biti v zaprtih, natrpanih prostorih, ustrezno prezračevanje, higiena rok in kašlja, nošnja obraznih mask), najpomembnejše po njegovem pa je cepljenje. »Ne pričakujemo, da bo cepljenje prepričljivo zmanjšalo širjenja virusa, se bo pa zmanjšal delež tistih, ki bodo potrebovali bolnišnično oskrbo.«

Za novo cepivo je treba 100 dni?

Strle priznava, da je malo podatkov o omikronu, zaščita proti širjenju okužbe pa je s sedanjim cepivom razmeroma slaba. V isti sapi dodaja, da pa relativno dobro ščiti pred zbolevanjem za težko obliko bolezni: »Idealno bi bilo, da bi cepili s cepivom, ki je ravno proti omikronu. Realnost pa je taka, da je treba za novo cepivo okoli 100 dni, potem pa ga je treba razdeliti. Pred poletjem se to ne bo dogodilo.«