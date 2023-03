Jajca najdražja pred veliko nočjo, v treh mesecih cena narasla tudi za tretjino

Praznovanje največjega krščanskega praznika se bliža. Letos bodo veliko noč praznovali 9. aprila, tudi dan pozneje, velikonočni ponedeljek, je dela prost dan. Pred veliko nočjo se po verskih običajih na blagoslov odnese nekaj jedi, med njimi ne smejo manjkati jajca.

Letos je zaradi velike nevarnosti ptičje gripe sklep uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin odredil, da morajo biti domače kokoši zaradi nevarnosti ptičje gripe zaprte. Pred največjo porabo jajc v letu je to precej neugodno za lastnike kokoši. Kokoške namreč znesejo veliko manj jajc, če niso na prostem. Več o tem smo poročali tukaj. To pa vpliva na ceno jajc, ki je zaradi tega močno narasla.

Je za višjo ceno kriva zgolj ptičja gripa?

Opazili smo, da so se v zadnjih treh mesecih pri preverjanju košarice osnovnih živil znašle med najbolj dražečimi se živili. Januarja so se jajca po izračunih državnega portala primerjajcene.si podražila za skoraj 13 odstotkov, februarja za skoraj 16 odstotkov. Pri zadnjem preverjanju cen 14. marca je podražitev znašala 6 odstotkov. Preverili smo, kakšne so trenutne cene.

Ponudba jajc je pestra. FOTO: S. N.

Hlevska reja, prosta reja, bio jajca ...

V primerjalniku cen v spletnih trgovinah na spletni strani primerjajcene.si smo ugotovili, da je najcenejša jajca hlevske reje velikosti M mogoče dobiti za 1,99 evra v Mercatorju, Sparu in Tušu. V istih trgovinah in drugih pa je jajca enake velikosti enake reje, torej hlevske, najti po cenah do 4 evre. Večjo velikost, L, lahko v istih trgovinah kupite najceneje za 2,79 evra in največ za 4,67 evra. Najnižje cene so izenačene v vseh omenjenih trgovinah. Vse cene lahko preverite tukaj.

Cene jajc iz proste reje so precej višje. Najmanj 3,69 evra boste odšteli za 10 jajc velikosti M v Mercatorju, 3,82 v Sparu, v Tušu pa 4,98 evra. Če ne boste pazljivi, lahko zanje odštejete tudi 6,15 evra. Za velikost L se cene začnejo pri 4,65 za deset jajc pa vse do 5,77 evra.

Jajca oznake bio so približno enako draga kot jajca proste reje, najcenejša je najti v Sparu za 3,89 evra. Najvišja cena 10 bio jajc je kar 6,65 evra v Tušu. Ta jajca niso razdeljena po velikosti.

V spodnji razpredelnici si lahko ogledate primerjavo cen za jajca iz fizičnega popisa dne 14. 3. Primerjava je narejena za jajca hlevske reje, kategorije M, pakirana po 10 kosov. Prikazana cena je za skupno pakiranje 10 jajc.

Primerjava cen jajc z dne 14. 3. 2023. Primerjava je narejena za jajca hlevske reje, kategorije M, pakirana po 10 kosov. Prikazana cena je za skupno pakiranje 10 jajc. Vir: Primerjajcene.si FOTO: Zaslonski Posnetek. Vir: Primerjaj.si

Če se dvig cene jajc proste reje in bio jajc lahko upraviči z manjšo nesnostjo kokoši, ki morajo biti po sklepu zaprte zaradi nevarnosti ptičje gripe, to ne bi smelo vplivati na jajca hlevske reje. Kot pa pojasnjuje strokovnjaki, ob ptičji gripi na ceno vplivajo še višje cene krme za živali ter naraščajoči stroški energije in dela. Cene bodo v prihodnosti po napovedih odvisne predvsem od cen žita.

